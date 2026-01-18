ريم الهاشمي تبدأ جولة في أمريكا اللاتينية بزيارات إلى دول الميركوسور

بدأت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، جولتها في أمريكا اللاتينية بزيارات إلى الدول الأعضاء في تجمع "ميركوسور"، وهي الأوروغواي، والأرجنتين، وباراغواي، مؤكدة التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو المستدام والازدهار المشترك.

والتقت معاليها فخامة الرئيس ياماندو أورسي، رئيس جمهورية الأوروغواي، وفخامة الرئيس سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية باراغواي ونقلت معاليها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

كما أعربت معاليها عن أمنياتهم بمزيد من التقدم والازدهار لشعوب الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي الصديقة.

وفي إطار زياراتها، عقدت معالي الهاشمي اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي، شملت مباحثات مع معالي ماريو لوبيتكين، وزير خارجية الأوروغواي، ومعالي بابلو كويرنو، وزير خارجية الأرجنتين، ومعالي لويس كابوتو، وزير الاقتصاد الأرجنتيني، ومعالي خافيير خيمينيز، وزير الصناعة والتجارة في باراغواي.

وقدمت معاليها خلال هذه الاجتماعات، التهنئة على إتمام اتفاقية التجارة بين "ميركوسور" والاتحاد الأوروبي، وأكدت أن إتمام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتجمع "ميركوسور" يشكل أولوية لدولة الإمارات.

كما أجرت معاليها محادثات مع معالي كارولينا كوسي، نائبة رئيس الأوروغواي، ومعالي ألفريدو فراتي، وزير الثروة الحيوانية والزراعة ومصايد الأسماك في الأوروغواي، ومعالي مارتن منعم، رئيس مجلس النواب الأرجنتيني.

وسلطت المباحثات الضوء على أهمية التعاون في مجالات التكنولوجيا، والبنية التحتية، والطاقة، والتعدين، والصناعات الزراعية.

والتقت معالي الهاشمي أيضًا مع معالي خورخي ماكري، رئيس حكومة مدينة بوينس آيرس المستقلة، في مسرح كولون الشهير، حيث أُعلنت ضيفة شرف للمدينة.

وتضمنت الزيارات عقد لقاءات أعمال رفيعة المستوى مع نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين وأصحاب الشأن المؤثرين في الأرجنتين وباراغواي، شملت قطاعات متنوعة، جرى خلالها بحث سبل تسهيل زيادة مشاركة القطاع الخاص في اقتصادي البلدين.

وتعبيرًا عن احترام دولة الإمارات للتاريخ والتراث الغنيين لأمريكا اللاتينية، زارت معاليها متحف "الغاوتشو والعملة" في الأوروغواي، مؤكدة أهمية التبادل الثقافي والعلاقات بين الشعوب في تعزيز العلاقات الثنائية.

رافق معاليها خلال الزيارة سعادة سعيد عبد الله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين والسفير غير المقيم لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية، وسعادة الدكتورة الصغيرة الأحبابي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية باراغواي، إلى جانب وفد من المسؤولين الحكوميين.