محمد بن راشد: "في كل كبد رطبة أجر".. نوافير الرحمة في دبي

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام، فيديو لمشروع "نوافير الرحمة" التي ستبدأ بلدية دبي في تنفيذه معلقاً سموه عليه: "في كل كبد رطبة أجر".. نوافير الرحمة في دبي.

وأعلنت بلدية دبي عن بدء تنفيذ المشروع والذي يتضمّن تركيب 50 نافورة مخصّصة لسقيا الطيور والحيوانات البرية في مختلف مناطق الإمارة وذلك تماشياً مع ما أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، من مظاهر الرحمة في دبي، والخير في أهلها.

تأتي هذه المبادرة ضمن مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لإمارة دبي، في خطوة تعكس التزام دبي بالاستدامة البيئية، وترسيخ قيم الرحمة، وتوفير بيئة متوازنة تدعم الحياة الفطرية، وفي إطار حرص البلدية على تعزيز حضورها الريادي مؤسسة تقود مشاريع نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم منظومة التنوع الحيوي في الإمارة.

وسيتم ضمن هذا المشروع تركيب 25 نافورة مخصّصة للطيور في المناطق الحضرية، إلى جانب 25 نافورة في المناطق البرية لخدمة الكائنات البرية، وذلك وفق أفضل الممارسات البيئية وباستخدام مواد عالية الجودة تضمن الاستدامة وسهولة الصيانة، بما يعكس توجهات اللجنة في حماية المشهد الحضري وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة.