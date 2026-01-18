"طرق دبي" تعلن وصول 250 حافلة بينها كهربائية ومطابقة للمواصفات

تسلمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الدفعة الأولى من الحافلات الجديدة بعدد 250 حافلة، ضمن عقد يشمل شراء 735 حافلة متعددة الأحجام، مطابقة للمواصفات الأوروبية للانبعاثات الكربونية المنخفضة "يورو 6"، بينها 40 حافلة كهربائية تُعد الأكبر والأولى من نوعها على مستوى الدولة، على أن يُستكمل توريد بقية الحافلات خلال العام الجاري 2026.

وتفقّد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الحافلة الكهربائية من نوع (Zhongtong)، التي تُعد أول حافلة كهربائية يجري تشغيلها على الخطوط الحضرية في دبي، وصُممت خصيصاً لتتلاءم مع الظروف التشغيلية في الإمارة، حيث يبلغ مداها التشغيلي 280 كيلومتراً بتعبئة واحدة، بما يمكّنها من إكمال رحلاتها اليومية دون الحاجة للعودة إلى محطات الإيواء لإعادة الشحن، وتبلغ سعة بطاريتها 434 كيلو واط/ساعة، ومدعومة بشاحن من شركة (ABB) بقدرة 360 كيلو واط.

واستمع معاليه خلال جولة التشغيل إلى شرح حول مواصفات الحافلة، التي يبلغ طولها 12 متراً وتتسع لـ70 راكباً، ومزودة بنظام كاميرات بزاوية 360 درجة، وتتمتع بمواصفات سلامة عالمية وحاصلة على شهادات اعتماد دولية، إلى جانب نظام متطور لتبريد البطاريات يتناسب مع الظروف المناخية في الدولة، حيث جرى اختبارها وتشغيلها تجريبياً في دبي لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأظهرت مراحل الفحص والتشغيل التجريبي نتائج إيجابية من حيث استقرار منظومة الدفع الكهربائي وكفاءة استهلاك الطاقة، وسلامة الأنظمة الرئيسة، بما يشمل البطارية والتبريد والمكابح، إضافة إلى كفاءتها التشغيلية على الخطوط الحضرية، وأداء أنظمة التكييف والتبريد مع ثبات المركبة في حالات التوقف المتكرر وتغيّر السرعات، إلى جانب تسجيل نسبة رضا مرتفعة من السائقين والركاب بلغت 95%.

وقال الطاير إن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة تدريجية في أعداد الحافلات الكهربائية العاملة في الإمارة، تماشياً مع التوجهات الوطنية لخفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودعم أجندة دبي الاقتصادية D33، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تدعم إستراتيجية هيئة الطرق والمواصلات "مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في دبي 2050"، التي تهدف إلى تحويل جميع حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة والليموزين إلى مركبات عديمة الانبعاثات، والوصول إلى تحويل 100% من حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2050.

ويتضمن العقد شراء 40 حافلة كهربائية من نوع (Zhongtong) بمواصفات خليجية جرى اختبارها في المنطقة، إلى جانب 549 حافلة لخدمة المدينة، تشمل 400 حافلة من نوع (MAN) و149 حافلة من نوع (Zhongtong)، إضافة إلى 76 حافلة ذات طابقين من نوع (VOLVO)، و70 حافلة مفصلية من نوع (Isuzu Anadolu)، لخدمة المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الجديدة، بما يسهم في توسيع التغطية الجغرافية ورفع نسبة الإشغال.

وزُوّدت معظم الحافلات بأنظمة وتقنيات ذكية لتعزيز معايير السلامة والرفاهية، من بينها نظام مراقبة سلوك السائقين، ونظام العدّ الآلي للركاب، ونظام التعريف الإلكتروني لهوية السائق وربطه بأنظمة التشغيل، إلى جانب تجهيزات عالية لمعايير السلامة والراحة، شملت مقاعد مريحة، وأحزمة أمان، وتصميماً داخلياً عصرياً، مع مراعاة توفير مداخل منخفضة لتسهيل صعود ونزول أصحاب الهمم، ومقاعد مخصصة للأطفال، وأماكن للدراجات الهوائية، وخدمات الواي فاي، ومنافذ شحن الهواتف، وتشطيبات داخلية عالية الجودة، فضلاً عن اعتماد بروتوكول وطني لفحص استهلاك الوقود المعياري يُعد الأول من نوعه على مستوى دول الخليج.