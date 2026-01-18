Al Bayan
الإمارات

محمد بن زايد: تمكين الأسرة أولوية وطنية واستثمار في مستقبل الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، الالتزام بمواصلة العمل على تعزيز نماء الأسرة وتماسكها ودورها في بناء الإنسان وتنشئة الأجيال على حب الوطن والانتماء إليه والتمسك بقيمه ومبادئه، وذلك بمناسبة انطلاق "عام الأسرة".

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "بمناسبة انطلاق "عام الأسرة" نؤكد الالتزام بمواصلة العمل على تعزيز نماء الأسرة وتماسكها ودورها في بناء الإنسان وتنشئة الأجيال على حب الوطن والانتماء إليه والتمسك بقيمه ومبادئه. تمكين الأسرة أولوية وطنية ومسؤولية اجتماعية مشتركة، والاستثمار فيها استثمار في مستقبل الإمارات واستدامة نهضتها".