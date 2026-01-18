سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي



قدّم علي راشد أحمد المزروعي أوراق اعتماده إلى الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا الشقيقة، سفيراً للدولة لدى دولة ليبيا.



ونقل المزروعي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الدكتور المنفي وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.



من جانبه، حمّل رئيس المجلس الرئاسي الليبي السفير تحياته إلى سموهم، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بمزيد من النماء والتطور. معرباً عن أمنياته للسفير المزروعي التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، في وقت أكد فيه استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.



وأعرب المزروعي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى دولة ليبيا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.



وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.