"طرق دبي" تفتتح توسعة الجسر المؤدي للمبنى رقم 1 لمطار دبي الدولي

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، بالشراكة مع مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، مشروع توسعة وتطوير الجسر المؤدي إلى المبنى رقم (1) في مطار دبي الدولي، من خلال رفع عدد المسارات من ثلاثة إلى أربعة مسارات، بزيادة في الطاقة الاستيعابية للجسر من 4200 مركبة في الساعة إلى 5600 مركبة في الساعة، بنسبة نمو بلغت 33%، الأمر الذي أسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية المؤدية إلى مبنى المطار، وتقليل زمن الرحلة، وتحسين تجربة المتعاملين.

ويأتي تنفيذ مشروع توسعة هذا الجسر في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الربط بين المحاور الرئيسة والمرافق الحيوية، ونتيجة التنسيق المباشر بينها وبين مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، بصفتها الجهة المسؤولة عن تخطيط وتطوير البنية التحتية لمطارات دبي، لضمان مواءمة الحلول المرورية مع متطلبات التشغيل الحالية والمستقبلية لمطار دبي الدولي، الذي يُعد أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين، بما يدعم استدامة نمو أعداد المسافرين وحركة الطيران.

وتم تنفيذ التوسعة من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات، من خلال إنشاء جسر جديد باستخدام نظام مبتكر من العوارض الصندوقية الحديدية المدمجة مع بلاطة خرسانية مركبة. وقد نُفذ هذا الحل الهندسي لما يتمتع به من كفاءة إنشائية عالية، وإمكانية إنجاز الجسر خلال فترة زمنية قصيرة، من دون الحاجة إلى تنفيذ تحويلات مرورية على شارع المطار، أو تركيب دعامات مؤقتة أسفل الجسر، لضمان عدم التأثير على الحركة المرورية، وتوفير أعلى معايير السلامة خلال تنفيذ المشروع.

كما شمل المشروع تنفيذ أعمال تحسينات في رصف الطرق، وخدمات البنية التحتية وأعمال تنسيق المناظر الطبيعية لتحقيق التكامل مع البنية التحتية المحيطة، إضافة إلى توفير إنارة الشوارع لتعزيز السلامة والرؤية.

وتؤكد هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية التزامهما المشترك بمواصلة تطوير البنية التحتية الداعمة لقطاع الطيران في دبي، ورفع كفاءة الربط المروري مع مطارات الإمارة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، ودعم تنافسية دبي العالمية كمركز رائد للنقل الجوي والسفر الدولي، وتحرص الهيئة على تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل في إمارة دبي، ورفع كفاءة محاور الطرق الرئيسة، بالإضافة إلى توفير خيارات نقل جماعي مستدامة ومرنة تسهم في تسهيل حركة السكان والزوار، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية دبي العالمية كمركز جاذب للفعاليات والأحداث الدولية.