قرقاش: 17 يناير سيظل محطةً من محطات العزم والهِمّة في مسيرة الوطن

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "السابع عشر من يناير سيظل محطةً من محطات العزم والهِمّة في مسيرة الوطن؛ أرادوه يومًا مظلمًا لدولة الإمارات، فإذا به شاهدٌ على حزم القيادة، وصلابة الدولة، وتماسك المجتمع. خرج الوطن أقوى، وأكثر منعةً وعزّة. جميعنا، بلا استثناء… حزبنا الإمارات".