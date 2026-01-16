«دلوك DXB» يحقق 830 ألف تنزيل و2.8 مليون مشاهدة رقمية خلال 2025

جسّد تطبيق «دلوك DXB» خلال عام 2025 أحد النماذج العملية لتحول دبي نحو تقديم خدمات حكومية ذكية قائمة على جودة الحياة، بعد أن حقق 830 ألف تنزيل عبر متاجر التطبيقات المختلفة، مسجلًا نموًا مضاعفًا مقارنة بعام 2024، في انعكاس مباشر لثقة المستخدمين واعتمادهم على الحلول الرقمية الدينية الدقيقة في تفاصيل عبادتهم اليومية.

ويعكس هذا الانتشار المتنامي اتساق التطبيق مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي في تسخير التقنية لخدمة الإنسان، حيث تجاوز حضوره النطاق المحلي ليصل إلى مستخدمين في عدد من دول العالم، تصدرتها دولة الإمارات، إلى جانب المملكة العربية السعودية ومصر والهند وباكستان وإندونيسيا، إضافة إلى الإقبال المتزايد في كل من هولندا وألمانيا والسويد بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعزز مكانة «دلوك DXB» منصة عالمية موثوقة لمواقيت الصلاة، تنطلق من دبي إلى مجتمعات متعددة الثقافات.

وعلى صعيد التأثير الرقمي، سجل محتوى التطبيق عبر منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 2.8 مليون مشاهدة خلال عام 2025، ما يعكس نجاح الدائرة في بناء خطاب رقمي ديني معاصر، قادر على الوصول والتأثير، وترسيخ القيم الإسلامية بأسلوب يتلاءم مع أنماط التلقي الحديثة، ويعزز الحضور الرقمي المؤسسي على المستويين المحلي والدولي.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الهادفة إلى تطوير منظومة خدمات دينية ذكية، تقوم على الدقة العلمية، وسهولة الوصول، والاستجابة لتوقعات المتعاملين، بما ينسجم مع أولويات دبي في الابتكار الحكومي، والتحول الرقمي، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ ريادة الإمارة نموذجاً عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية المتخصصة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حمد محمد صالح، رئيس قسم المواقيت والأهلة، أن تطبيق «دلوك DXB» يمثل ترجمة عملية لرؤية الدائرة في الجمع بين المرجعية العلمية والتقنية الحديثة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من أرقام وانتشار يشكل قاعدة للانتقال إلى مراحل تطوير أكثر تقدمًا، لا سيما في المواسم ذات الأثر المجتمعي الواسع، وفي مقدمتها شهر رمضان المبارك.

وتواصل الدائرة تطوير تطبيق «دلوك DXB» باعتباره منصة دينية رقمية مستدامة، تسهم في تعزيز الوعي الديني المعتدل، ودعم التحول نحو نمط حياة رقمي متوازن، بما ينسجم مع مستهدفات دبي الاستراتيجية، ويعكس دور الإمارة في تقديم نموذج حضاري معاصر للخدمات الدينية الذكية على مستوى العالم.