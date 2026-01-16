وزارة التسامح تستقبل 100 طالب وأستاذ من جامعة نيويورك أبوظبي لتعزيز التعايش

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن وزارة التسامح والتعايش منذ اليوم الأول لتأسيسها ملتزمة بأن تكون وزارة للجميع ومن أجل الجميع، ولذا نفتح آفاق التعاون مع كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والأكاديمية والخاصة، للوصول برسالة التسامح والتعايش إلى كافة الفئات دون استثناء، وبأسلوب يعتمد الشراكة في الأهداف والإنجازات، وهذا هو سر تميز التجربة الإماراتية في مجال التسامح والتعايش، وهو ما تعلمناه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والذي يرى في قيم التسامح والتعايش أساسا لبناء النهضة الإماراتية الشاملة، ورسالة واضحة إلى الأجيال القادمة والعالم.

وأكد معاليه أن التعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي يقع ضمن هذه الشراكات المهمة لأنها تتعلق بتعزيز الوعي الشبابي بما تقدمه وزارة التسامح والتعايش.

جاء ذلك بمناسبة استقبال وزارة التسامح والتعايش في مقرها بأبوظبي ثلاث زيارات تعليمية متتالية من طلاب وأساتذة جامعة نيويورك أبوظبي ضمن برامج التعلّم القائم على المجتمع، وذلك للتعرف على الدور الذي تضطلع به وزارة التسامح والتعايش في مجال تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين البشر على المستويين المحلي والدولي، وما تقوم به من جهود ومبادرات في هذا المجال، وقياس أثر ذلك على المجتمع، ودورها الدولي في تعزيز السلام العالمي.

شارك في هذه اللقاءات ما يقارب 100 طالب وطالبة، من مختلف التخصصات والمراحل الدراسية، والثقافات المختلفة، بالإضافة إلى أساتذة وأكاديميين وباحثين، كما ركزت الزيارات على استعراض التجربة الإماراتية في ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، وتعزيز الإدماج المجتمعي، إضافة إلى تعزيز دور الوزارة على المستويين الوطني والدولي.

وأكدت وزارة التسامح والتعايش أن اللقاءات الثلاث شهدت نقاشات تفاعلية حول المبادرات لاسيما الموجهة إلى الشباب، وآليات نشر ثقافة التسامح عبر وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الرقمية، وقياس الأثر المجتمعي للبرامج الوطنية، إضافة إلى دور القيم الإنسانية في بناء السلام في ظل التحديات المعاصرة.

وقالت إن هذه الزيارات ساهمت بشكل جيد في الوصول إلى طلاب الجامعة من أجل فهم أوسع لعمل وزارة التسامح والتعايش، في تعزيز التسامح ولاسيما على مستوى المجتمع من أجل التلاحم المجتمعي الذي تسعى إليه قيادتنا الرشيدة من أجل الاستفادة من التنوع الكبير داخل المجتمع الإماراتي، إضافة إلى جهودها في مجال التعاون الدولي.

وأوضحت الوزارة أن المشاركين في الزيارات من جانب جامعة نيويورك أبوظبي تركز دراساتهم العلمية على العديد من المجالات التي تأتي في مقدمتها التفاوض من أجل السلام، وقيادة المرأة في حل النزاعات، وإستراتيجيات الإدماج المجتمعي، والعلوم الجيوسياسة المعاصرة من منظور ممارسة.

وعبرت وزارة التسامح والتعايش عن تقديرها للاهتمام الكبير من جانب الأساتذة المشاركين في الزيارات والذين كانت لجهودهم ومشاركتهم أثرا كبيرا في نجاح هذه الزيارات في تحقيق أهدافها ولاسيما الدكتورة وديدة بوشمعاوي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ومقرر التفاوض من أجل السلام، وقيادة المرأة في حل النزاعات، والدكتور دانيال روبنسون مقرر إستراتيجيات الإدماج المجتمعي، والدكتور كريستوفر داوز مقرر إستراتيجيات الإدماج المجتمعي، ومعالي فوك ييريميتش مقرر الجيوسياسة المعاصرة من منظور ممارس.

وأشادت وزارة التسامح والتعايش بحيوية الحوارات والنقاشات التي أداراها الطلاب والأساتذة عقب استعراض الوزارة لبرامجها ومبادراتها ومشاريعها على المستويين المحلي والعالمي، حيث تطرقت المناقشات إلى أهمية غرس قيم التسامح لدى الأجيال الجديدة وأهمية ذلك في دعم التلاحم المجتمعي، وقبول الآخر والتعامل الإيجابي مع الثقافات المختلفة والتعاون المشترك في مختلف المجالات، كما تطرقت النقاشات إلى مستوى التفاعل المجتمعي مع مبادرات الوزارة، وانعكاس ذلك على أرض الواقع، حيث استعرضت الوزارة مشاريعها ومبادراتها الحالية والمستقبلية المتعلقة بطلاب الجامعات والمدارس وغيرها.

من جانبهم عبر أساتذة وطلاب جامعة نيويورك أبوظبي عن سعادتهم بالمشاركة في هذه اللقاءات المثمرة، مثمنين جهود وزارة التسامح والتعايش بقيادة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في تعزيز التعايش السلمي على مستوى المجتمع الإماراتي وعالميا، مؤكدين أن الوزارة قدمت كل الدعم للطلاب المشاركين في الزيارة، وقدمت معلومات قيمة تتناول كافة الجوانب التي ركزت عليها الزيارة.