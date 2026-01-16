طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً نهاراً ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:31 والمد الثاني عند الساعة 02:24 والجزرالأول عند الساعة 19:30 والجزر الثاني عند الساعة 06:08. وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 08:04 والمد الثاني عند الساعة 22:08، والجزر الأول عند الساعة 15:01 والجزرالثاني عند الساعة 03:58.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 18 75 45

دبي 23 19 75 50

الشارقة 22 18 75 50

عجمان 22 18 70 35

أم القيوين 22 18 75 35

رأس الخيمة 23 17 75 45

الفجيرة 25 17 65 35

العـين 22 14 85 45

ليوا 22 12 80 45

الرويس 19 13 75 50

السلع 18 14 75 40

دلـمـا 18 13 70 45

طنب الكبرى / الصغرى 20 18 70 45

أبو موسى 21 19 70 50.