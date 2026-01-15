رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء اليابان سلمها المبعوث الخاص

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، رسالة خطية من معالي ساناي تاكايتشي رئيس وزراء اليابان، تتصل بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه ـ في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ معالي إيشيبا شيغيرو المبعوث الخاص لرئيسة الوزراء رئيس رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية – الإماراتية الذي سلم الرسالة.

ونقل معاليه إلى سموه ـ خلال اللقاء ـ تحيات رئيسة الوزراء وتمنياتها لدولة الإمارات دوام التقدم.. فيما حمله سموه تحياته إلى معالي ساناي تاكايتشي وتمنياته لليابان وشعبها الصديق مزيداً من الازدهار.

وتطرق اللقاء إلى علاقات البلدين وسبل تعزيزها لمصلحة شعبيهما بجانب أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون والتواصل والتقارب وترسيخ القيم المشتركة بين شعوب العالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.