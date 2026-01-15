مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وانغ تشوانفو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بي واي دي" الصينية الصناعية الرائدة.

واستعرض سموه ووانغ تشوانفو سبل تعزيز التعاون في قطاع صناعة السيارات، لاسيما المركبات الكهربائية والهجينة، دعماً لحلول التنقل المستدام.

كما ناقشا الفرص الكبيرة التي تتيحها البيئة الاقتصادية المتطورة في دولة الإمارات وما تقدمه دبي من محفزات اقتصادية عديدة انطلاقاً من دورها المتنامي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "التقيت اليوم مع وانغ تشوانفو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بي واي دي" الصينية الصناعية الرائدة، واستعرضنا سبل تعزيز التعاون في قطاع صناعة السيارات، لاسيما المركبات الكهربائية والهجينة، دعماً لحلول التنقل المستدام، كما ناقشنا الفرص الكبيرة التي تتيحها البيئة الاقتصادية المتطورة في دولة الإمارات وما تقدمه دبي من محفزات اقتصادية عديدة انطلاقاً من دورها المتنامي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار. من دبي، نُعزّز شراكاتنا مع كبرى الشركات العالمية، وفي الإمارات يصنع مستقبل الاستدامة عالمياً".