اتفاقية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة مترو برج خليفة / دبي مول 65 %

وقعت هيئة الطرق والمواصلات، اتفاقية مع شركة إعمار العقارية، لتوسعة محطة مترو دبي، برج خليفة/ دبي مول، لاستيعاب النمو المتزايد في عدد مستخدمي المحطة، وتحديداً في احتفالات رأس السنة الميلادية، وفي فترة الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، حيت ستزيد مساحة المحطة من 6700 متر مربع إلى 8500 متر مربع، وتحسين المداخل وجسور المشاة، لتسهيل وصول الركاب للمحطة، وتوسعة منطقة الالتقاء والأرصفة، وإنشاء سلالم ومصاعد إضافية، وفصل بوابات الدخول عن بوابات الخروج، وزيادة عدد بوابات التعرفة، إلى جانب توسعة المساحات الاستثمارية لتعزيز الإيرادات، كما يشمل المشروع تنفيذ الأعمال المتعلقة بعناصر التكامل، مع وسائل المواصلات العامة، ووسائل التنقل الأخرى، وأعمال الزراعة التجميلية.

وسترتفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 7250 راكباً في الساعة، إلى 12320 راكباً في الساعة، بنسبة زيادة تبلغ 65%، وستصل الطاقة الاستيعابية اليومية للمحطة، بعد اكتمال أعمال التوسعة إلى 220 ألف راكب يومياً.

وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعن شركة إعمار العقارية، محمد العبّار مؤسّس إعمار ونون، ورئيس مجلس إدارة إيغل هيلز ومجموعة أمريكانا، وذلك على هامش أعمال منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

شراكة بين القطاعين

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: تأتي الاتفاقية مع شركة (إعمار)، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، في تعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، لتطوير بنية تحتية عالمية المستوى تواكب الطفرة التنموية التي تشهدها إمارة دبي، ويعزز جاهزية دبي لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، ويدعم مكانتها مدينةً عالميةً رائدةً في التنقل الحضري المستدام، وجودة الحياة، مؤكداً أن توسعة محطة مترو برج خليفة/دبي مول، تمثل استثماراً استراتيجياً في قلب دبي الحضري، حيث تتركز أعلى كثافة للحركة السياحية والاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أن المشروع يؤكد التزام الهيئة ببنية تحتية استباقية قادرة على استيعاب النمو المتسارع في أعداد السكان والزوار، وتعزيز انسيابية التنقل خلال أوقات الذروة والمناسبات الكبرى.

تعزيز خدمة المستخدم

وأضاف: تعد محطة برج خليفة/ دبي مول، واحدة من أهم محطات مترو دبي، نظراً لموقعها الحيوي، بالقرب من برج خليفة ودبي مول، ومنطقة برج خليفة: (Downtown Dubai)، وتعد المحطة الخيار الأفضل والأسهل لوصول السكان والزوار لمنطقة برج خليفة ودبي مول، والخروج منها، لا سيما في احتفالات رأس السنة الميلادية، وفي فترة الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية، موضحاً أن رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة بنسبة 65%، والوصول إلى قدرة يومية تصل إلى 220 ألف راكب، سيحدث نقلة نوعية في خدمة مستخدمي المترو في منطقة وسط دبي، خصوصاً خلال احتفالات رأس السنة والأعياد الوطنية والدينية، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والراحة وسرعة الحركة، كما سيسهم في استيعاب النمو المستمر في عدد الركاب، والزيادة المتوقعة حتى عام 2040، حيث سجلت المحطة نمواً في عدد مستخدميها بنسبة 7.5% في السنوات الخمس الماضية.

من جانبه، قال محمد العبار: "تأتي هذه الاتفاقية في صميم رؤية إعمار لتطوير وجهات حضرية متكاملة تضع الإنسان في قلب التصميم والتخطيط، وتضمن سهولة الوصول، وسلاسة الحركة، وثراء التجربة لكل من يعيش في دبي أو يزورها، مؤكداً أن منطقة برج خليفة ودبي مول، تتجاوز كونها مركزاً تجارياً وسياحياً، فهي القلب النابض لمدينة عالمية تستقبل ملايين الزوار سنوياً، الأمر الذي يتطلب توفير بنية تحتية للنقل على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية".

وأضاف: "توسعة محطة مترو برج خليفة/ دبي مول، تمثل استثماراً مباشراً في جودة الحياة وسعادة الناس، من خلال تقليل زمن التنقل، وتسهيل الوصول إلى أبرز معالم دبي، وتحسين تجربة الزوار خلال فترات الذروة، لا سيما خلال احتفالات رأس السنة والأعياد، التي تشهد أعلى معدلات الحركة في المنطقة".

وأكد العبّار أن الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، تعكس نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الحضري المستدام، وضمان جاهزية دبي لمواكبة الزيادة المتسارعة في أعداد الزوار والمتسوقين والسياح، مشيراً إلى أن إعمار ستواصل العمل مع شركائها الاستراتيجيين لتطوير منظومة متكاملة من الوجهات والخدمات التي تجعل من وسط مدينة دبي واحدة من أكثر المناطق سهولة في الوصول، والأعلى في جودة الحياة، والأكثر جذباً للناس من مختلف أنحاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أن محطة برج خليفة/ دبي مول، شهدت نمواً في أعداد مستخدميها، منذ افتتاحها مطلع عام 2010، حيث ارتفع عدد الركاب من 6 ملايين و130 ألف راكب عام 2013، إلى 7 ملايين و254 ألف راكب عام 2016، وواصل العدد ارتفاعه ليصل إلى 7 ملايين و885 ألف راكب عام 2019، بمعدل 43 ألف راكب يومياً صعوداً ونزولاً، ثم ارتفع ليصل إلى 8 ملايين و827 ألف راكب عام 2022، وتجاوز عدد ركاب المحطة 10 ملايين و202 ألف راكب عام 2023، بمعدل 56 ألف راكب يومياً، وبلغ عدد مستخدمي المحطة عام 2024، أكثر من 10 ملايين و577 ألف راكب، وسجل العام الماضي نمواً في عدد ركاب المحطة، ليصل إلى قرابة 11 مليون راكب.