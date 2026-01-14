مقر المؤثرين و500 جلوبال يدعمان تطوير شركات ناشئة تتجاوز قيمتها الإجمالية 130 مليون دولار

أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، وشركة 500 جلوبال، إحدى أنشط شركات رأس المال الاستثماري في العالم ومقرها وادي السيليكون، أن برنامج مسرعات المؤثرين ضمن النسخة الثانية من برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، الذي ينظمه المقر بالتعاون مع "500 جلوبال"، يعمل على بناء ودعم شركات ناشئة يقودها صناع المحتوى وتتجاوز قيمتها الإجمالية 130 مليون دولار أمريكي.

واختتم برنامج مسرعات المؤثرين بفعالية عرض نهائي للمشاريع خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على مدار ثلاثة أيام واختتمت أعمالها 11 يناير الجاري تحت شعار "المحتوى الهادف"، بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 500 متحدث يتابعهم 3.5 مليارات متابع، حيث تم الإعلان عن تأهل جيمس جونز، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة التكنولوجيا المالية لصناع المحتوى "Bump"، ويغمور أديمير، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة "Kami"، اللذين سينتقلان إلى المرحلة النهائية التي تؤهلهما لمنح التمويل من مقر المؤثرين.

وقد استقبل برنامج مسرعات المؤثرين أكثر من 1100 طلب مشاركة من صناع محتوى ومؤسسي شركات تقنية ناشئة من أكثر من 70 دولة حول العالم. وبعد عملية اختيار اتسمت بالتنافسية العالية، تم اختيار 21 صانع محتوى ومؤسس شركة ناشئة للانضمام إلى البرنامج، حيث يخدم المشاركون مجتمعاً يضم أكثر من 20 مليون متابع ومستخدم ومشترك عبر مختلف المنصات الرقمية.

وشاركت هذه الشركات في برنامج تدريبي وتسريعي مكثف استمر عشرة أسابيع، انطلق في شهر أكتوبر الماضي، وركز على بناء الأعمال وتسريع النمو، وأتاح لجميع المشاركين فرص التواصل مع شركات الاستثمار الجريء، واختتم بعرض نهائي للمشاريع ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع.

أفكار إبداعية

وهنأت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، منصتي "Bump وKami"، اللتين تأهلتا إلى المرحلة النهائية التي تؤهلهم لمنح التمويل من مقر المؤثرين ضمن برنامج "مسرعات المؤثرين"، مشيدة بما قدمتاه من أفكار إبداعية ورؤى مبتكرة تعكس طموح صناع المحتوى وقدرتهما على توظيف الإبداع الرقمي في بناء مشاريع نوعية ذات أثر تنموي ومجتمعي مؤثرة.

وقالت إن برنامج "مسرعات المؤثرين" يجسّد الدعم المستمر لصناع المحتوى والمؤثرين وتمكينهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستدامة تُحدث أثراً ملموساً في التنمية وتواكب تطلعات المستقبل.

من جانبها قالت كورتني باول، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى 500 جلوبال، إن صناع المحتوى يمثلون فئة متنامية من رواد الأعمال الحقيقيين، إذ يقدر عددهم عالمياً بنحو 50 مليون صانع محتوى، مع توقعات بنمو سنوي يتراوح بين 10 و20 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وقد ارتكزت المرحلة الأولى من نشأة هذا القطاع على الانتشار والانتشار السريع لتحقيق الدخل، إلا أننا نؤمن اليوم، وفي ظل ارتفاع وعي المستهلكين، بأن مستقبل تحول الأعمال سيكون من نصيب أولئك الذين يركزون على أسس الأعمال وبناء المجتمعات وجودة المحتوى وتنوع الإستراتيجيات والرؤية طويلة المدى القائمة على مواءمة المنتج مع السوق.

وعبرت عن فخرها بدعم هذه المجموعة من صناع المحتوى والمؤسسين في رحلتهم عبر قطاعات متنوعة تشمل التسويق والتمويل والتعليم والرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكي والإعلام والترفيه.

وتمثلت الشركات المشاركة في برنامج "مسرعات المؤثرين" في Bump - التكنولوجيا المالية - الولايات المتحدة – تدعم أكبر بنية تحتية مالية عالمية لاقتصاد صناع المحتوى ، وKami - قطاع استهلاكي - تركيا – منصة تعتمد على المجتمع لتحويل القصص إلى امتيازات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ، وBupple برمجيات وخدمات - الولايات المتحدة – تبسيط صناعة المحتوى عبر وكلاء تحرير بالذكاء الاصطناعي يعملون على مكتبات المحتوى كاملة ، وdromOS - برمجيات وخدمات - المكسيك – تحويل بناء العادات والتحديات التي يقودها صناع المحتوى إلى تجربة تفاعلية ، و"Echooo AI - تسويق وإعلان - باكستان - أتمتة إدارة المؤثرين التقليدية باستخدام وكلاء ذكاء اصطناعي" ، وGeeva - تسويق وإعلان - الإمارات " - دعم التعاون بين العلامات التجارية وصناع المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي ، و"Hypesociety - تسويق وإعلان - الإمارات – تحويل صناع المحتوى إلى محرك توزيع لحظي للعلامات التجارية ، وInfluSense - برمجيات وخدمات - المملكة المتحدة – اكتشاف صناع المحتوى الصاعدين قبل وصولهم إلى الشهرة .

كما تمثلت الشركات في Intuition Intelligence - برمجيات وخدمات - الولايات المتحدة - تمكين صناع المحتوى من هندسة انتشار محتواهم ، و"Mindfull - رعاية صحية - الولايات المتحدة – منصة صحة نسائية ذكية تستبدل عدّ السعرات بالتحليل الغذائي ، وMoonTech - تسويق وإعلان - الإمارات – تحويل تسويق المؤثرين إلى محرك نمو قابل للقياس ، وNeura Coach - رعاية صحية - الولايات المتحدة – نظام تدريب بالذكاء الاصطناعي يجمع بين الدعم البشري والتقني ، وNoqta Creative - تعليم - البحرين – تعليم احترافي منظم لصناع المحتوى الناطقين بالعربية ، وSHAIKE - تسويق وإعلان - فرنسا - إنتاج إعلانات بمستوى هوليوودي باستخدام الذكاء الاصطناعي ، وSkillstore - تعليم - المملكة المتحدة – تمكين صناع المحتوى ليصبحوا معلمي المستقبل ، وSo Squared - برمجيات وخدمات - المملكة المتحدة – تحسين التجارة التي يقودها صناع المحتوى للعلامات العالمية.

كما تضم Societiz - تعليم - الولايات المتحدة – تحويل صناع المحتوى في الأسواق الناشئة إلى مؤسسين، وStareable - إعلام وترفيه - الولايات المتحدة - دعم توسّع الملكيات الفكرية والأعمال لصناع المحتوى، وSuper Abla - تعليم - مصر – منصة تعليمية للأطفال تعتمد على المحتوى لتعليم العربية، وThe Good News - تسويق وإعلان - مصر – إبراز قصص الأمل من وإلى الشباب العربي، وTrenderz - تسويق وإعلان – كوت ديفوار – تحويل تأثير صناع المحتوى إلى حجوزات سفر حقيقية

وضمت لجنة التقييم نخبة من الخبراء والمستثمرين، من بينهم كورتني باول، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى 500 جلوبال، وسكوت فان دن بيرغ، مؤسس "هوت ستارت في سي"، وبن أكوت، الرئيس التنفيذي للتسويق في "ماجنيتيك لابس"، وجوناثان لابين، المستثمر المعروف والمدير الإداري السابق في "ميتا".

ولمزيد من المعلومات، يُمكن زيارة: www.1billionsummit.com