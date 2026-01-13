محمد بن زايد يهنئ الفائزين بجائزة زايد للاستدامة 2026

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الفائزين بـجائزة زايد للاستدامة 2026، مشيداً بما قدموه من حلول مبتكرة تسهم في تعزيز التقدم والتنمية المستدامة على مستوى العالم.

وأكد سموه أن المشاريع الفائزة جسّدت إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للبشرية جمعاء.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "أهنئ الفائزين بجائزة زايد للاستدامة 2026. قدموا حلولاً مبتكرة تعزز التقدم والتنمية المستدامة للبشرية، وجسدوا إرث زايد في العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للجميع".

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، الفائزين بـ "جائزة زايد للاستدامة" لعام 2026، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، بحضور عدد من سمو الشيوخ وقادة الدول وممثليها والضيوف.