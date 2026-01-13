محمد بن زايد يبحث مع رئيس موزمبيق مسارات تطور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة دانييل شابو رئيس جمهورية موزمبيق الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 " الذي يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وبحث الجانبان خلال اللقاء مسارات تطور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية والطاقة المتجددة وأمن الطاقة والتي تخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المشتركة وتعود بالخير والنماء على شعبيهما.

كما تطرق اللقاء إلى الموضوعات المطروحة على أجندة "أسبوع أبوظبي للاستدامة" وأهميته بوصفه منصة عالمية لمناقشة قضايا الاستدامة وإيجاد حلول مبتكرة لمعالجة تحدياتها وتسريع وتيرة التقدم المستدام.

وأكد الجانبان في هذا السياق حرصهما على مواصلة استكشاف مزيدٍ من فرص التعاون البنّاء ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والبنى التحتية التي تدعم الاستدامة وجهود البلدين في هذا المجال.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس موزمبيق إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في المجالات الدبلوماسية والصحية والبيئة والعمل المجتمعي وغيرها من الجوانب التي تعزز التعاون بين البلدين.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.