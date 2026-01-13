جائزة حمدان بن محمد للتصوير تطلق دورتها الخامسة عشرة تحت عنوان "الأسرة"

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن محاور دورتها الخامسة عشرة التي تأتي تحت عنوان "الأسرة" الذي يتناغم مع تخصيص عام 2026 ليكون "عام الأسرة" تعزيزاً لأهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية.

وتسعى الجائزة أيضا إلى ترسيخ وعي مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، بأهمية الحفاظ على الترابط الأسري والعلاقات الأسرية المتينة التي تجمع أفراد الأسرة كونها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي والمزدهر.

وأعلن سعادة علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، عناوين المحاور المصاحِبة للمحور الرئيسي، معتبراً أن الجائزة تواصل ريادتها كعلامة فوتوغرافية إماراتية الجذور عالمية الانتشار والتأثير، وكرقم صعب في دعم المواهب البصرية وتعزيزِ الوعي العالمي بدور الصورة في لفت النظرِ للقضايا الكبرى على مستوى العالم .

وطرح ابن ثالث محورا جديدا تحت عنوان "الأحلام من منظور الذكاء الاصطناعي" ما يواكب التطورات التقنية المتسارعة والمتقاطعة مع الفنون البصرية، مع توظيفٍ فوتوغرافي مبتكر للحفاظ على مبدأ "الصورة أولا"، حيث يتطلّب هذا المحور صوراً فوتوغرافية أصلية بمواصفات خاصة، ثم إنشاء نسخة مُتناغمة معها "صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تحاكي حلما متخيلا".

وتتضمن فئات الجائزة أيضا "التصوير الرياضي" التي توفر الفرص لعشاق الإثارة الرياضية، والقادرين على ترجمة مشاعرها وانفعالاتها وقراءة مشاهدها بالكفاءة المطلوبة، وتمثل فرصة للتعبير عن الذوق الرياضي والإبداع البصري معاً.

كما تتضمن محور "ملف مصور" للعام العاشر على التوالي، الذي يختبر ويستخرج الإمكانات القصصية لدى المصور والقدرات السردية، والمحور "العام" الذي يعتبر بمثابة مساحة للحرية الإبداعية الصرفة التي تكسر جميع الأطر والقوالب، سواءً باللونين الأبيض والأسود أو من خلال طيف الألوان الكامل.

وباشرت الجائزة استقبال المشاركات في المحاور المذكورة اعتبارا من 10 يناير الجاري وحتى منتصف ليل يوم 31 مايو المقبل بتوقيت دولة الإمارات، عبر الموقع الرسمي الخاص بها "www.hipa.ae"