محمد بن زايد ورئيس جنوب أفريقيا يبحثان علاقات التعاون

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا اليوم.. علاقات التعان بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية والاستدامة.. وذلك على هامش فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة2026 " التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

كما تطرق سموه ورئيس جنوب أفريقيا - الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة - إلى أهمية فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" بوصفه منصة عالمية لتبادل الخبرات والرؤى من أجل الإسهام في إيجاد حلول مبتكرة وفاعلة للتحديات العالمية في مجال الاستدامة وصولاً إلى مستقبل أكثر ازدهاراً للبشرية.

وأكد الجانبان اهتمامهما المشترك بقضية الاستدامة مشيرين في هذا السياق إلى حرص البلدين على مواصلة تعزيز تعاونهما خاصة في مجال الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر بما يعزز التنمية المشتركة للبلدين.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.