تحت شعار "شتاؤنا ريادة".. حملة أجمل شتاء في العالم تبرز خصائصها الفريدة

تبرز حملة أجمل شتاء في العالم، التي جاءت هذا العام تحت شعار "شتاؤنا ريادة"، الدور ‏الريادي لرواد الأعمال والمستثمرين في التعريف بالوجهات السياحية وإنعاشها لدعم القطاع ‏السياحي الذي يحتل مكانة مهمة في منظومة الاقتصاد الوطني نظراً للإقبال الكبير من السياح ‏والزوار من شتى أنحاء العالم إلى دولة الإمارات للاستمتاع بأجوائها لا سيما في موسم الشتاء.‏

وقد جذبت مصفوت العديد من الاستثمارات والمشاريع التي أنشأها مجموعة من شباب ‏الإمارات، سعياً إلى إبراز الكنوز السياحية التي تحتضنها القرية، مع حرصهم على دخول ميدان ‏ريادة الأعمال باستثمارات مستدامة تحظى بدعم وتشجيع الجهات المعنية بالقطاع الاقتصادي ‏والسياحي، وذلك انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 التي تستهدف رفع مكانة ‏الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، مبنية على ‏التنوع السياحي، من خلال الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع، ‏وتشجيع الاستثمار السياحي وخلق فرص استثمارية جديدة، وتحفيز الكوادر الوطنية على ‏الدخول والمشاركة في مختلف القطاعات السياحية.‏

‏"جو كامب".. إطلالات ساحرة‏

نظراً لطبيعة مصفوت الجبلية ظهرت الحاجة إلى خدمات التخييم التي تستهوي العائلات ‏والأفراد الباحثين عن الاسترخاء بين أحضان الطبيعة، وقد لبى هذا المطلب بنجاح مخيم ‏ومنتجع "جو كامب" (‏GO CAMP‏) الجبلي، الذي يقع في أعلى قمة جبل برج البومة في مصفوت، ‏ويتميز بإطلالاته الجبلية الساحرة ومرافقه المتعددة وخدماته الفندقية المتميزة.‏

واستطاع هذا المشروع الإماراتي الرائد، حجز مكانه بين الخدمات السياحية الراقية التي نالت ‏إعجاب السياح والزوار من جميع الجنسيات، فقد بدأ المشروع بمجموعة من الكرفانات المتنقلة ‏في المنطقة والمطلّة على مزارع وجبال مصفوت وحتا، التي لاقت إقبالاً كبيراً من السياح والزوار ‏الراغبين في الخروج من صخب المدينة والاسترخاء في مكان هادئ ومريح، لتتحول تلك الكرفانات ‏بعد ذلك إلى مخيم ثابت معزز بخدمات فندقية متكاملة مع دمج الكرفانات الثابتة بالمخيمات ‏البرية حيث تم إنشاء ثلاثة مخيمات، ولا تزال الطموحات مستمرة للتوسع نظراً لزيادة الطلب ‏عليها.‏

فريق مصفوت للهايكنج

ويبرز من بين المشاريع الشبابية الإبداعية، التي تحتضنها قرية مصفوت، مشروع يهتم بعشاق ‏رياضة المشي على المسارات الجبلية والتي تعرف برياضة الهايكنج وتستهوي العديد من عشاق ‏المغامرات والطبيعة عبر المشي لمسافات طويلة في الطبيعة، مثل الجبال والوديان والغابات، ‏بهدف الاستمتاع بالمناظر الطبيعية وتحسين اللياقة البدنية والصحة النفسية.‏

ويتمثل هذا المشروع السياحي الرياضي في تأسيس "فريق رياضة الهايكنج" الذي أبدعته ‏مجموعة شباب من أبناء الإمارات العاشقين لممارسة هذه الرياضة والذين يتمتعون بخبرة ‏طويلة في هذا المجال، وقد تأسس الفريق في بداية 2023 ويتمتع بخبرة طويلة في مجال رياضة ‏الهايكنج ومتخصص في رياضة المشي في جبال مصفوت الشاهقة وطبيعتها الخلابة.‏

واليوم؛ يستقطب المشروع الهواة المحبين لهذه الرياضة بعد تجهيزه بأعلى درجات السلامة ‏والأمان، مع تواجد فريق طبي متكامل يتولى التعامل الاحترافي مع الحالات الطارئة، إضافة إلى ‏التنسيق الكامل مع مركز شرطة مصفوت ومستشفى الشيخ خليفة وإدارة بلدية مصفوت.‏

استراحات فاخرة

تحتضن مصفوت العديد من الاستراحات الفاخرة التي تخدم رواد المنطقة، ومن ذلك استراحة ‏المعمورة التي حافظت على مدى خمسة أعوام منذ تأسيسها في 2020، على سحرها الخاص الذي ‏تمنحه إطلالتها المميزة على سهول وجبال منطقة مصفوت ووادي غلفا، حيث تستقطب السياح ‏والزوار إلى الاستراحة المكونة من فيلا فاخرة عبارة عن ثلاث غرف ماستر وصالة كبيرة ومطبخ ‏خارجي وفسحة خارجية واسعة إضافة إلى مزرعة تضم عدداً كبيراً من الأشجار المثمرة مثل التين ‏والمانجو والرمان وغيرها.‏

كما تعتبر استراحة كوايت هاوس واحدة من المشاريع المتميزة في مصفوت وتمنح تجربة جميلة ‏للإقامة بين أحضان الطبيعة، وتوفر كافة متطلبات الإقامة للعوائل من غرف ماستر وصالات ‏ومطابخ داخلية وخارجية مزودة بكافة المستلزمات إضافة إلى مجلس للضيوف واجتماع العائلة ‏وغرفة خارجية مزودة بحمام للمرافقين كذلك جلسات خارجية ومنطقة للشواء وألعاب ‏للأطفال، كذلك مسبح خارجي مخصص للكبار والأطفال فضلاً عن مسبح داخلي.‏

وإضافة إلى ما سبق تضم مصفوت العديد من الاستراحات والمنتجعات الفاخرة الأخرى ‏كاستراحة "السبلة" والعديد من المطاعم والكافيهات ذات الخمس نجوم كـ"برستيج كافيه" وهو ‏أيضاً أحد المشاريع التابعة لبرنامج "تعزيز" الحكومي ويخدم ممشى مصفوت الرياضي المتميز ‏الذي يسهم في نشر وتعزيز ثقافة الوعي بأهمية ممارسة الرياضة اليومية للصحة والسلامة ‏العامة للسكان.‏

ومن المشاريع المميزة أيضاً "اصطبل أبوخليفة" الذي يقوم بتدريب الطلبة على الفروسية وركوب ‏الخيل إضافة إلى أنه يشتمل على مركز لإيواء وتدريب الخيول وعيادة بيطرية وفريق متخصص ‏من المدربين ذوي الخبرة الكبيرة في مجال التدريب على ركوب الخيل.‏

فعاليات جاذبة

وتواصل حكومة عجمان تنفيذ خططها بتوفير الإمكانات لشركائها ضمن مختلف قطاعات ‏الاستثمار لصنع المزيد من قصص النجاح وترسيخ مكانة الإمارة بشكل عام ومصفوت بشكل ‏خاص وجهة رئيسية للاستثمار محليا وإقليمياً وعالمياً، حيث تحرص الجهات الرسمية على ‏تنظيم الفعاليات الجاذبة للسياح والزوار إلى المنطقة لتشجيع الإقبال على استثمارات رواد ‏الأعمال، فقد نظم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ضمن برنامج "قرى الإمارات" وبالشراكة مع ‏دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مهرجان "نسمات مصفوت"، في إطار رؤية استراتيجية ‏تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على الموروث الثقافي والطبيعي، ودعم الاقتصاد ‏المحلي، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة مصفوت كوجهة مجتمعية وسياحية ‏مستدامة، كما انطلقت، مؤخراً، فعالية «مصفوت للتخييم» ضمن فعاليات المهرجان مقدّمة ‏تجربة متكاملة تمزج بين الطبيعة الجبلية والأنشطة المجتمعية، في أجواء تعكس روح المغامرة ‏والانسجام مع البيئة التي تتميز بها منطقة مصفوت، وشملت فعالية التخييم مجموعة من ‏الأنشطة المتنوعة، من بينها تجمعات السيارات، ورحلات المشي في المسارات الجبلية، وأنشطة ‏مخصصة للأطفال، إلى جانب تجارب الطبخ في الهواء الطلق، وسينما ليلية تحت النجوم، في ‏أجواء طبيعية عكست جمال المكان وأسهمت في تعزيز التفاعل المجتمعي بين الزوار.‏

إلى ذلك، نظمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، بنجاح لافت، فعاليات النسخة ‏الأولى من تحدي «مصفوت ‏X‏»، سباق الدواثلون الجبلي الذي أقيم في منطقة مصفوت، وسط ‏حضور جماهيري واسع ومشاركة متميزة ضمّت 203 مشاركين من مختلف إمارات الدولة، وذلك ‏في إطار احتفالات إمارة عجمان بعيد الاتحاد الرابع والخمسين للدولة.‏