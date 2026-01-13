قرقاش: بارك الله في مبادرات الإمارات الملهمة وفي قيادة خيّرة في مقاصدها وأعمالها

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، على المكانة الريادية التي يمثلها أسبوع أبوظبي للاستدامة كمنصة دولية لتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة ومواجهة تحديات المناخ.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تشرفتُ بحضور أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبحضور دولي متميز".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "منذ انطلاقه عام 2008، شكّل هذا الحدث منصة سنوية رائدة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة ومواجهة تحديات المناخ، وأسهم في دفع حلول مبتكرة تخدم الإنسانية وتدعم مستقبلًا أكثر استدامة".

واختتم معاليه: "بارك الله في مبادرات الإمارات الملهمة، وفي قيادة خيّرة في مقاصدها وأعمالها".