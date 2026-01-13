Al Bayan
محمد بن زايد: الإمارات شريك فاعل في بناء حلول عالمية تحقق التنمية والازدهار للأجيال القادمة

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، بضيوف الإمارات من القادة والمسؤولين والخبراء في "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي يمثل منصة سنوية للحوار العالمي من أجل صياغة حلول مبتكرة تعزّز التنمية المستدامة وتخدم الإنسانية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أرحب بضيوف الإمارات من القادة والمسؤولين والخبراء في "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي يمثل منصة سنوية للحوار العالمي من أجل صياغة حلول مبتكرة تعزّز التنمية المستدامة وتخدم الإنسانية".

وأضاف سموه: "الإمارات شريك فاعل في بناء حلول عالمية تحقق التنمية والازدهار للأجيال القادمة، وتؤمن بأن التعاون والابتكار والشراكات الدولية هي الأساس لمواجهة تحديات المستقبل".