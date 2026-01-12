حمدان بن محمد يطلق "موسم الولفة" في دبي

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، "موسم الولفة" في دبي، وهي مبادرة تقودها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، للاحتفاء بجماليات وتفاصيل مناسباتنا الثقافية والإماراتية وإحياء موروث حق الليلة، وبركة رمضان، ودفء العيد.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أطلقنا اليوم "موسم الولفة" في دبي. مبادرة تقودها لطيفة بنت محمد، ونحتفي من خلالها بجماليات وتفاصيل مناسباتنا الثقافية والإماراتية.. ونحيي فيها موروث حق الليلة.. وبركة رمضان.. ودفء العيد".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد: "هدفنا تعميق التواصل الأسري والاجتماعي بين الناس.. ونشر الدفء في أحياء دبي. بالولفة نجدّد إرثنا العريق.. ونعكس أصالة دبي.. وروحها المعطاءة.. ونسيجها الثقافي المتنوع، ويمتد الموسم عبر 30 موقعاً ويتضمن 50 مبادرة وفعالية تشترك في تقديمها جهات حكومية وخاصة".