طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً رطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز في بيان له أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب أحياناً غرباً صباح السبت في العمق، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:28 والمد الثاني عند الساعة 15:32 و الجزر الأول عند الساعة 09:37 والجزر الثاني عند الساعة 00:07.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:17 والمد الثاني عند الساعة 03:21 ، و الجزر الأول عند الساعة 08:43 والجزر الثاني عند الساعة20:08.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 20 80 25

دبي 32 24 75 35

الشارقة 31 18 80 40

عجمان 31 23 90 45

ام القيوين 30 16 90 40

رأس الخيمة 32 18 85 25

الفجيرة 31 23 65 25

العـين 32 21 80 20

ليوا 33 17 90 20

الرويس 31 17 90 35

السلع 31 18 90 40

دلـمـا 29 23 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 27 24 85 45

أبو موسى 28 24 85 45