تذاكر مجانية لحضور تحدي الإمارات للفرق التكتيكية



أعلنت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، بالتعاون مع الموقع الإلكتروني للتذاكر «فيرجن ستور»، عن طرح تذاكر مجانية لأفراد الجمهور الراغبين في حضور المنافسات، وتشجيع فرق بلدانهم المشاركة في التحدي الخاص بالوحدات الشرطية، وفرق التدخل السريع، والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم.

وأكدت اللجنة أن الدعوة مفتوحة لأفراد الجمهور لحضور فعاليات التحدي في نسخته السابعة، والتي ستقام من تاريخ 7 إلى 11 من شهر فبراير المُقبل، في المدينة التدريبية بالروية في دبي، وأن الشراكة في طرح التذاكر مع «فيرجن ستور» تتم للسنة الثالثة على التوالي، مشيرةً إلى أن العام الماضي حجز 18 ألف شخصٍ لتذاكر مجانية عبر الموقع.