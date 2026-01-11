"تيك توك هاوس" تستضيف ورش عمل وحوارات تعزز نمو اقتصاد المحتوى

نظمت منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" 15 جلسة حوارية وورشة عمل، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على مدار 3 أيام وتختتم أعمالها اليوم، في (أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) تحت شعار "المحتوى الهادف".

وجرى تصميم هذه الفعاليات، التي أقيمت في "تيك توك هاوس"، بهدف تمكين صناع المحتوى وتزويدهم بالمهارات الأساسية لتحقيق النمو، واستراتيجيات تحقيق الدخل، وأدوات تطوير المحتوى المتقدمة.

وتناولت الجلسات وورش العمل موضوعات متنوعة، بدءاً من التعريف بأساسيات منصة تيك توك، وصولاً إلى جلسات متخصصة حول الشراكات مع العلامات التجارية، وجودة الإنتاج وأساليب التحرير، قدمها فريق تيك توك إلى جانب نخبة من صناع المحتوى المبدعين، ما وفر للمشاركين رؤية متكاملة وخارطة طريق واضحة لتحقيق النجاح على المنصة.

وقالت كندة إبراهيم، المدير العام الإقليمي للعمليات في منصة تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب ووسط آسيا: "ينصب تركيزنا في تيك توك على مساعدة صناع المحتوى لتحقيق النمو المستدام. وقد شاركنا خلال جلساتنا ضمن قمة المليار متابع أدوات عملية ورؤى هامة تتعلق بمزايا البحث والاستكشاف، وسلامة المجتمع عبر الإنترنت، وتحقيق الدخل، بما يتيح دعم صناع المحتوى في تطوير مجتمعات هادفة ومسارات مهنية طويلة الأجل."

واستعرضت ورشة عمل بعنوان (الارتقاء بالمحتوى بسرعة: تطوير المهارات الإبداعية)، مقدمة تفصيلية حول أبرز أدوات المنصة. واطلع المشاركون على عالم أدوات التحليل خلال ورشة عمل بعنوان (داخل استوديو تيك توك: تتبع النمو والتركيز على الأهداف) والتي تطرقت لكيفية الاستفادة من الرؤى والبيانات لتطوير استراتيجيات محتوى فعالة.

ونظراً للأهمية التي تحتلها جوانب سلامة المجتمعات عبر الإنترنت، تطرقت ورشة عمل بعنوان (خلف الكواليس: كيف نحافظ على الأمان في مجتمع تيك توك؟) لإرشادات مجتمع تيك توك ونهج السلامة المتبع . وتلت الورشة طاولة مستديرة مغلقة بعنوان (تمكين صانعات المحتوى: السلامة والدعم)، ركزت على سبل توفير بيئة أكثر تمكيناً للمبدعات.

كما استضافت "تيك توك" المقامة ورشة عمل تناولت موضوع تحقيق الدخل ضمن فعاليات قمة المليار متابع، بعنوان (الوصول إلى فرص تحقيق الدخل: الاستفادة المثلى من البث المباشر)، والتي تناولت دليلاً شاملاً ومفصلاً حول "تيك توك لايف".

وفي سياق استكشاف فرص التعاون مع العلامات التجارية، عقدت ورشة عمل بعنوان (الوصول إلى فرص شراكات العلامات التجارية عبر تيك توك ون)، تلتها ورشة عمل بعنوان (نظرة متعمقة على تيك توك ون: الاستفادة من مجموعة أدوات المحتوى)، ركزت على أحدث أدوات "تيك توك ون" لتحقيق الدخل من المحتوى الذي ينشئه صناع المحتوى.

وطرحت ورشة عمل بعنوان (كيف يحوّل المبدعون المحتوى إلى فرص طويلة الأمد؟) رؤى عملية حول تقييم العلامات التجارية لصناع المحتوى والمبدعين وأسس اختيارهم لعقد الشراكات.

واستكشف الحوار التفاعلي الذي استضافه فريق لوريال بعنوان (جلسة نقاش لوريال: كيف يبني صناع محتوى الجمال مسيرة مهنية مستدامة على تيك توك؟)، السبل التي يتبعها صناع المحتوى لتحويل شغفهم إلى مسيرة مهنية طويلة الأمد على المنصة.

وشارك في الحوار أحد كبار التنفيذيين لدى لوريال الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أحد صناع المحتوى المعروفين، كما شهد إطلاق برنامج الولاء لصناع المحتوى "لورياليستار".

وشهدت الفعاليات تركيزًا على مجالات المحتوى المتخصص، مع ورشة عمل بعنوان (جماهير العصر الجديد: كيف يرسم تيك توك ملامح قطاع الترفيه؟).

أما عشاق الرياضة، فأتيحت لهم فرصة المشاركة في ورشة عمل بعنوان (من الملعب إلى صفحة "For You": تحويل اللحظات الرياضية إلى محتوى على تيك توك)، شارك فيها صانع محتوى متخصص في مجال الرياضة.

وفي ورشة عمل بعنوان (التنقل بين مقاطع الفيديو كالمحترفين)، استضاف صانع محتوى حائز على الجوائز عرضاً توضيحياً مباشراً على تطبيق CapCut لإتقان مهارات تحرير الفيديو.

وقدم مؤسسا استوديو سكون المتخصص في إنتاج المحتوى عالي الجودة، ورشة بعنوان (محتوى الجيل القادم: جودة عالية مع سكون).

وللراغبين في الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، قدمت صانعة محتوى حائزة على الجوائز تشغل منصب مدير العلامات التجارية، ورشة عمل بعنوان (سرد القصص بالذكاء الاصطناعي: الميزة الإبداعية الجديدة).

وجمعت جلسة بعنوان (كيف تتميز؟: فعالية المحتوى عالي الجودة) نخبة من أبرز صناع المحتوى، في حوار لمناقشة العوامل التي تجعل المحتوى جاذباً واستثنائياً.

وشهدت النسخة الرابعة من قمة المليار متابع زخماً كبيراً، بحضور تجاوز 30 ألف شخص، ومشاركة أكثر من 15 ألفاً من مبدعي صناعة المحتوى وأهم المؤثرين العرب والعالميين، وأكثر من 500 متحدث يتابعهم ما يزيد على 3.5 مليار متابع، بينما استضافت القمة 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً ضمن جلساتها وحواراتها، وقدمت أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل.