65 ورشة تدريبية في قمة المليار متابع

شهدت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، تنظيم 65 ورشة تدريبية خلال نسختها الرابعة، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على مدار 3 أيام وتختتم اليوم، في (أبراج الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وشارك في ورش العمل عدد من أهم المسؤولين والخبراء والمتخصصين من كبرى المنصات والشركات العالمية، وعدد من أبرز المؤثرين وصناع المحتوى المبدعين في الوطن العربي والعالم، ناقشوا خلالها أفكارهم ورؤاهم حول توجهات الإعلام الجديد، وأحدث اتجاهاته، واستعرضوا تجاربهم الملهمة وخبراتهم، وتناولوا سبل مضاعفة حجم سوق الاقتصاد الإبداعي وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة في المنطقة والعالم.

واستهدفت ورش العمل، تطوير مهارات صناع المحتوى وتزويدهم بمعارف ومهارات عملية في مختلف جوانب صناعة المحتوى، وتعزيز فرصهم في التوسع والانتشار وتحقيق دخل مستدام يمكنهم من مواصلة مشوارهم في إنتاج محتوى هادف يفيد الأجيال الناشئة ويترك أثراً إيجابياً في المجتمعات.

وخصصت "كانفا" ورشة عمل بعنوان "أشياء لم تكن تعرفها أبداً عن كانفا"، وهي مخصصة لصناع المحتوى المبدعين وفرق صناعة المحتوى الصغيرة، ومسؤولي التسويق في الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستعرض أحمد إقبال، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأول مدير لمنتجات الذكاء الاصطناعي في كانفا، خلال ورشة العمل، كيف يمكن للمشاركين تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس ونشر المحتوى بسرعة أكبر.

واستعرض كيفية الانتقال من مرحلة العصف الذهني والتخطيط، إلى إنشاء محتوى متسق على نطاق واسع، وصولاً إلى النشر وتتبع النتائج، ما يمكنهم من الاطلاع على أساليب عمل جديدة موفرة للوقت، ومهارات صناعة محتوى أكثر دقة.

واستعرضت كل من: ناديا نحاس، رئيسة التسويق لقطاع صناعة المحتوى في أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصانعة المحتوى رائدة الأعمال مايا أحمد خلال ورشة عمل بعنوان "كسب المال على أمازون.. الاستراتيجيات التي يخفيها المؤثرون"، كيفية استخدام "برنامج صناع المحتوى من أمازون" بفعالية، من خلال إنشاء روابط والعثور على أفضل الصفقات، وتحسين العمولات، وفهم أفضل الممارسات لإنشاء محتوى يحقق مبيعات.

وقدم فريق "نقطة .. أتنفس" 9 ورش لتدريب صناع المحتوى، حيث قدم صانع المحتوى عمر فاروق 3 ورش بعنوان: "دخولك إلى عالم التواصل الاجتماعي"، و"حملة إعلانية تكسر السوشيال ميديا"، و"نصائح ما في أحد بيخبرك عنها".

وأما هيثم عبدالعزيز فقدم 3 ورش بعنوان: "طريق مختصر للفرص والفلوس"، و"كيف تبيع أفكارك" و"كيف تحدد سعرك"، وقدمت رابية البلوشي ورشتين بعنوان: "كيف تصنع فكرة عظيمة؟" و"آرت دايركشن"، وأخيراً قدم عبد النور عبد الله ورشة بعنوان: "أهم المعدات التي تحتاجها لصناعة المحتوى".

وكشف هاشم الغيلي، صانع المحتوى المبدع والذي يتابعه أكثر من 45 مليون شخص على مختلف وسائل التواصل، فن صناعة الأفلام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خلال ورشة عمل تحمل عنوان "كيف يمكن لصانع المحتوى المبدع عدم استخدام الكاميرا مطلقًا.. بأدوات الذكاء الاصطناعي"، وشرح كيفية صنع مشاهد سينمائية من الصفر، وتوليد صور وفيديوهات تخطف الأنفاس، وتصميم تركيبات غامرة، كل ذلك دون كاميرات أو معدات تقليدية.

واستعرض هاشم في ورشة عمل أخرى بعنوان "إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، كيفية إنشاء وبناء وكلاء ذكاء اصطناعي للكتابة والعصف الذهني، وتوليد التعليقات الصوتية والسرد القصصي، وتوليف المؤثرات الصوتية والموسيقى، بالإضافة إلى توليد الصور والحفاظ على ثبات الشخصية، وتوليد الفيديو ومزامنة حركة الشفاه.

وقدم صانع المحتوى أحمد أبو الرُّب، الذي يتابعه أكثر من 20 مليون شخص عبر قنواته على منصات التواصل، دليلاً كاملاً لصناعة فيديوهات قصيرة قوية وجذابة تصل إلى جمهور واسع، واستعرض خلال ورشة عمل "محتوى قصير لا يمكن تجاهله"، كيفية انتشار الفيديو السريع على منصات تيك توك وإنستغرام ويوتيوب، ويكشف عن الأفكار المميزة، والحيل الجذابة، واستغلال الاتجاهات وفهم خوارزميات المنصات، وزيادة التفاعل بشكل فعال، لإنشاء محتوى مستدام وتوسيع قاعدة المتابعين وتحقيق الدخل من الإبداع.

وفي جلسة بعنوان "الفيديو التالي سيكون سريع الانتشار.. إليك الطريقة"، تحدث صانع المحتوى الشهير أرمن آداميان، مبتكر قناة Creative Explained والذي يشتهر بتحويل التحديات اليومية إلى حلول ذكية وعملية، ويتابعه أكثر من 24 مليون شخص، وحققت فيديوهاته أكثر من 7 مليارات مشاهدة حول العالم، كيف يمكن لك أن تحقق انتشاراً سريعاً للفيديو الذي تنتجه، وطرح أمام المشاركين كيفية تحديد الموضوعات ذات الإمكانية للانتشار السريع، وصياغة نصوص جذابة، وتصوير المحتوى بكفاءة، وتحريره بسرعة وقدم إرشادات خطوة بخطوة، ابتداء من الفكرة إلى النص والتصوير والتحرير السريع، وكيفية استخدام تقنيات جديد لجعل الفيديوهات جاذبة للانتباه وقابلة للمشاركة على نطاق واسع.

وفي ورشة عمل بعنوان "علم النفس الذي يقف خلف التوقف عن تمرير الصور" كشف صانع المحتوى أنميش ديندا، المدرس الشغوف ومؤسس منصة PiXimperfect الرائدة لتعليم برنامج فوتوشوب، والذي يتابعه أكثر من 6.9 مليون متابع على مختلف منصات التواصل، الأسرار الحقيقية التي تجعل المتابعين يتوقفون عن تمرير الصور، من خلال إتقان فن وسيكولوجية الصور المصغرة، عبر تعليم المشاركين في ورشة العمل استراتيجيات الإبهار البصري القوية والخيارات التصميمية المدعومة بالبيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وقدم صانع المحتوى الشهير رورك هيث، مؤسس المنصة الرائدة GenHQ للتعليم الإبداعي في الذكاء الاصطناعي، والذي يتابعه أكثر من 1.7 مليون متابع، ورشة عمل بعنوان "فكّر، وجّه، أنشئ.. الذكاء الاصطناعي في عصر ما قبل الإنتاج"، طرح خلالها أهم مهارات الذكاء الاصطناعي لإتقان مرحلة ما قبل الإنتاج لقصص وإعلانات الذكاء الاصطناعي، وكيف يتم الانتقال من الفكرة إلى إنشاء القصة باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي ورشة عمل "اللياقة العقلية لصانع المحتوى.. إعادة ضبط العقل" شرح صانع المحتوى، ومؤسس المنصة التعليمية الرائدة في مجال الصحة العقلية Mental Health Hub ولاعب كرة القدم السابق قائد نادي الزمالك، كريم إسماعيل، الذي يتابعه أكثر من 6 ملايين متابع، كيفية تحديد العوامل النفسية الرئيسية التي تساهم في الإرهاق، وتحديد التحولات العقلية البسيطة لتحسين المرونة النفسية، بالإضافة إلى تطوير عادات يومية تحمي حدة الذهن والتوازن العاطفي والإبداع طويل المدى.

وفي ورشة عمل "5 طرق أمام صانع المحتوى لكسب المال باستخدام الذكاء الاصطناعي"، كشف صانع المحتوى إيشان شارما، الذي يتابعه أكثر من 4 ملايين متابع، ومؤلف كتاب Unlocking Unicorn Secrets أحد أكثر الكتب مبيعاً على أمازون، كيف يمكن أن تحول الأفكار إلى دخل مستدام، من خلال 5 طرق قوية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقدم صانعا المحتوى ستيفن واماك، الذي يتابعه أكثر من 7 ملايين متابع، وجورجي روميلاشفيلي، ورشة عمل بعنوان "سحر CapCut .. من اللقطة على الهاتف المحمول إلى المونتاج سريع الانتشار"، وشرحا كيف يمكن تحويل الهاتف الذكي إلى استوديو إنتاج متكامل، وكشفا أساليب التقاط لقطات سينمائية باستخدام الهاتف فقط، ابتداءً من إتقان إعدادات الكاميرا والتأطير وصولاً إلى تحقيق صور احترافية، وإنشاء فيديوهات ديناميكية من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات سرد القصص.

وقدم صانع المحتوى حسن الهاشم، الذي يتابعه أكثر من 8.5 مليون شخص، ورشة عمل "المسابقة.. الريل الذهبي"، حيث سيكون 5 مشاركين في الورشة على موعد مع الفوز برحلة إبداعية، يحظون خلالها بفرصة تحويل نصوصهم إلى إنتاج احترافي داخل استوديوهات مقر المؤثرين، ليشاهدوا أفكارهم تتحول إلى واقع.

وفي ورشة عمل تحمل عنوان "المحتوى الذي يبيع المنازل" شرح د. مهند الوادية، صانع المحتوى الذي يتابعه أكثر من 3.5 مليون شخص، التفاصيل التي تمكن محترفي أعمال العقارات من تحويل وجودهم على منصات التواصل إلى بناء هوية لعلامة شخصية ذات تأثير متميز ومستدام، تمكنهم من تحويل المتابعين إلى عملاء راضين ومخلصين.

واستعرض صانع المحتوى وصانع الأفلام سفيان الحسين، مؤسس 33 Creatives، مزود حلول الذكاء الاصطناعي والإنتاج، والذي يتابعه أكثر من 1.3 مليون شخص، خلال ورشة عمل "استوديو في أي مكان من RØDE.. إتقان الصوت باحترافية أثناء التنقل"، كيف يمكن لصانع المحتوى الحصول على صوت مذهل في أي مكان، وبناء استوديو محمول خاص بهم باستخدام معدات RØDE الاحترافية.

وفي ورشة "احصل على موافقة المستثمر"، قدم مايكل بوث، خبير الإعلام والمصرفي المستثمر الشهير، نصائحه لصناع المحتوى كي يتمكنوا من تحويل أفكارهم إلى عروض لا يستطيع المستثمرون رفضها، ابتداء من صياغة قصة مقنعة إلى تقديم البيانات الصحيحة، بما يجعل المستثمر يقول نعم.