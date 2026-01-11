عودة التيار الكهربائي بشكل كامل إلى المناطق المتأثرة بالشارقة

تمكنت الفرق الفنية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة من إعادة التيار الكهربائي بشكل كامل عن كافة المناطق المتأثرة، وذلك بعد انقطاع مؤقت نتج عن عطل طارئ موضعي أدى إلى تفعيل أنظمة الحماية الآلية حفاظاً على استقرار الشبكة، حيث باشرت الفرق الفنية العمل فوراً لتحديد العطل وأسبابه بسرعة وكفاءة عالية مما يعكس التزامها التام بضمان استمرارية الخدمة، وستقوم الهيئة بإجراء مراجعة شاملة لتعزيز كفاءة الشبكة.

وكانت بعض مناطق إمارة الشارقة قد شهدت، صباح اليوم، انقطاعاً مؤقتاً للتيار الكهربائي، ما أدى إلى تأثر عدد من الأحياء السكنية والمنشآت الخدمية لفترة محدودة.

وتابعت الجهات المختصة عن كثب انقطاع التيار الكهربائي الذي وقع نتيجة خلل فني طارئ، وباشرت فرق الطوارئ والصيانة على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخلل والعمل على إعادة الخدمة بسرعة قياسية.