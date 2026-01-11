مشارك في قمة المليار متابع: الذكاء الاصطناعي أفضل مساعد لصانعي المحتوى

قال جايمي فان ليووين مؤسس شركة "Absolutely AI"، إن الذكاء الاصطناعي هو أفضل مساعد لصانعي المحتوى، وأنه سيقوم بالمهمة كلها قريباً، بما لهذا من تأثير سلبي في طبيعة الإبداع البشري، على الرغم من كونه من أشد مؤيدي الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، بناء على تجربته الشخصية وتجارب غيره من مؤثرين ومبدعين.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "هل أنت صانع محتوى إذا كان الذكاء الاصطناعي يروي قصتك؟"، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع.

وأضاف: "قبل 3 سنوات فقط لم يكن أحد قد رأى صورة فوتوغرافية أو مقطعاً مصوّراً من صُنْع الذكاء الاصطناعي، ولكن المشهد تغير الآن، ولم يعد السؤال هل يستطيع الذكاء الاصطناعي فعل ذلك؟ بل أصبح: هل ما (يبدعه) الذكاء الاصطناعي واقعي بما يكفي لينافس الإبداع البشري؟ وهل تبلغ جودته الدرجة الكافية لإقناع من يراه بأنه حقيقي؟".

وإجاب عن السؤالين بـ"نعم"، موضحا أن دليل ذلك هو اشتراكه شخصياً في مسابقة للصور الفوتوغرافية في بلده الأم أستراليا، بصورة "صنعها" باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقال: "بالفعل اقتنعت لجنة التحكيم أن هذا من عمل مصور فوتوغرافي محترف"، بل منحته اللجنة أحد المراكز المتقدمة في المسابقة.

وأشار المؤثر الأسترالي إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح "مساعداً إبداعياً" لكثير من المخرجين السينمائيين، يستعينون به لإبداع أفضل صورة سينمائية، وأشهرهم وأهمهم جيمس كاميرون.

وختم جايمي فان ليووين حديثه بالقول إن "الذكاء الاصطناعي غيّر بالفعل قواعد اللعبة، بإمكاناته اللامحدودة وقدرته على الوصول إلى الجميع، وإسهامه في تسويق المنتج الإعلامي وترويجه، ليصبح عاملاً أساسياً في رواية القصص، وبميزانية وفريق محدوديْن".