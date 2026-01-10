"أنكل روجر" يسرد قصة تحول مقاطع فيديو منزلية بسيطة إلى ظاهرة رقمية عالمية

كشف الكوميدي وصانع المحتوى نايجل نغ، المعروف بشخصية "أنكل روجر"، عن الكواليس التي حوّلت مقطع فيديو بسيط عن الأرز المقلي إلى علامة تجارية عالمية، وأوضح نايكل نغ أن التمسّك بالهوية الثقافية والاحتفاء بالإرث الغذائي الآسيوي، مكّناه من تحويل محتواه إلى ظاهرة رقمية عالمية وقيمة اقتصادية مستدامة.

جاء ذلك خلال جلسة "خلف الكواليس مع أنكل روجر: كيف صنع الأرز المقلي علامة تجارية عالمية"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 3 أيام وتختتم أعمالها غداً، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وقدّم نايجل نغ رؤية معمّقة للمحرك الإبداعي وراء شخصية "أنكل روجر"، موضحًا بأنّه نجح في تحويل مقاطع مصوّرة بسيطة بأسلوب منزلي إلى هوية بصرية وسردية مميزة، من خلال الاعتماد على خبرته في الكوميديا و فهمه العميق لثقافة الطعام.

وكشف نايجل نغ الذي يتابعة أكثر من 37.6 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي عن توسّع تجربة «أنكل روجر» خارج الإطار الرقمي، من خلال مشاريع تجارية تمثل امتدادًا للمحتوى، وتسهم في تحويله إلى قيمة اقتصادية.

وأكد أن بناء المحتوى المؤثر يتطلب التزامًا طويل الأمد بالرسالة، وفهمًا عميقًا للجمهور، وقدرة على تحويل التجربة الثقافية إلى منتج إبداعي قابل للنمو، مشددًا على أن هذه العناصر تشكّل أساس الاستدامة في اقتصاد المحتوى.

وتشهد النسخة الرابعة من قمة المليار متابع زخماً كبيراً، بحضور يتجاوز 30 ألف شخص، ومشاركة أكثر من 15 ألفاً من مبدعي صناعة المحتوى وأهم المؤثرين العرب والعالميين، وأكثر من 500 متحدث يتابعهم ما يزيد على 3.5 مليار متابع، بينما تستضيف القمة 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً ضمن جلساتها وحواراتها، وتقدم أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل.