نيابةً عن رئيس الدولة.. لانا نسيبة تشارك في المراسم الافتتاحية لتولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي





نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، شاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في مراسم الاحتفاء بتولي جمهورية قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، والتي أُقيمت في العاصمة نيقوسيا.

ونقلت معاليها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى القيادة القبرصية، مقرونةً بتهانيهم بمناسبة تولي جمهورية قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، وتمنياتهم لقبرص ولشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

وأكدت معاليها عمق العلاقات التاريخية والروابط الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية قبرص، مشيرةً إلى الدور المهم الذي تضطلع به قبرص بوصفها شريكًا موثوقًا لدولة الإمارات في أوروبا، وأهميتها في دعم الحوار وتعزيز التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.

وفي هذا السياق، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في كلمتها خلال المناسبة، إلى «الدور الحيوي الذي تؤديه قبرص في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة»، بما في ذلك التعاون الراسخ بين قبرص ودولة الإمارات في إرسال المساعدات الإغاثية عبر الممر البحري «أمالثيا» الذي أنشأته نيقوسيا.

كما شددت معاليها على أن تولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي يشكّل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، دعمًا للأهداف المشتركة المرتبطة بالاستقرار والتنمية والازدهار وقد انعكس هذا التوجه في تصريحات أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي أشار في كلمته إلى التقدم المحرز في مفاوضات التجارة مع دولة الإمارات، مؤكدًا تطلع الاتحاد الأوروبي إلى إتمام الاتفاق مع دولة الإمارات بما يعود بالفائدة على شعبي الجانبين.

وأوضحت معاليها أن زيارتها تأتي استكمالًا للزخم الذي حققته زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى جمهورية قبرص في ديسمبر 2025، وهي أول زيارة لرئيس لدولة الإمارات إلى قبرص، بما يعكس التزام البلدين المشترك بالارتقاء بهذه الشراكة الإستراتيجية في إطار أجندة طموحة واستشرافية للمستقبل.

وخلال زيارتها التي استمرت يومين إلى نيقوسيا، عقدت معاليها عددا من اللقاءات الموسعة مع معالي كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية جمهورية قبرص، ومعالي ماريلينا راونا نائبة وزير الخارجية، جرى خلالها بحث سبل توسيع مجالات التعاون، بما يشمل الشراكات الاقتصادية، والجهود الإنسانية، والتطورات الإقليمية، والتعاون متعدد الأطراف.

كما التقت معاليها بمعالي أندري سيبيها وزير خارجية أوكرانيا، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وضم وفد معاليها كلًا من سعادة محمد سيف الشحي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية قبرص، وسعادة محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى والاتحاد الأوروبي.