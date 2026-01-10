طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً ورطب ليلاً





توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وقال المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:33 والمد الثاني عند الساعة 07:19 والجزرالأول عند الساعة 13:08 والجزر الثاني عند الساعة 00:10. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:13 والمد الثاني عند الساعة 03:01 والجزر الأول عند الساعة 10:26 والجزرالثاني عند الساعة 20:22.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 14 80 35

دبي 25 16 85 40

الشارقة 25 15 85 35

عجمان 24 16 85 40

أم القيوين 24 16 85 40

رأس الخيمة 25 14 85 35

الفجيرة 25 18 80 40

العـين 25 13 85 30

ليوا 27 12 85 30

الرويس 24 13 80 35

السلع 24 13 80 35

دلـمـا 22 17 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 24 18 80 50

أبو موسى 24 18 70 50.