دعوة في قمة المليار متابع لتبني رؤية طويلة المدى تركز على جودة التأثير

دعا إلفرايد سامبا، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة "Butterfly Effect"، إلى تبني رؤية طويلة المدى توازن بين السرعة وجودة التأثير، وذلك خلال جلسة بعنوان "التركيز على تطوير مجتمعات رقمية بدلاً من ملاحقة أرقام الانتشار"، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع.

وابتعد سامبا في تناوله لفكرة بناء المجتمعات الرقمية، وترويج العلامات التجارية بشكل إنساني، عن التنظير المجرد، كما انطلق في طرحه من مفهوم "تأثير الفراشة"، ويعني هذا المفهوم باختصار أن تغييرًا بسيطًا في نقطة ما يمكن أن يؤدي، بمرور الوقت، إلى نتائج كبيرة وغير متوقعة.

ورأى أن الكثير من رواد الأعمال والمؤسسات يقعون في فخ انتظار اللحظة المثالية أو الحل الكامل قبل التحرك، بينما تثبت التجربة أن الخطوات الأولى، حتى وإن بدت محدودة التأثير، هي التي تفتح الباب أمام التعلم، والتكيّف، والتطور.

وركّز سامبا أيضًا على دور الأفراد داخل أي منظومة، حيث أشار إلى أن التغيير لا يأتي فقط من القمة، بل يمكن أن يبدأ من شخص واحد، أو فكرة واحدة، أو مبادرة محدودة النطاق.

وأوضح، في حديثه عن التكنولوجيا والمنصات الرقمية، أن التحدي الحقيقي لا يكمن في ابتكار الأدوات فحسب، بل في كيفية استخدامها لخلق قيمة إنسانية واجتماعية مستدامة، فالتكنولوجيا، بحسب رؤيته، ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة يمكن أن تضخم الأثر الإيجابي أو السلبي، تبعًا للنية وطريقة التطبيق، ومن هنا تأتي "أهمية الوعي بالقرارات الصغيرة، التي تُتخذ يوميًا أثناء تطوير أي منتج أو خدمة"، على حد قوله.