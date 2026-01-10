"لينكد إن" تعلن عن تغييرات تتيح لصناع المحتوى الاستفادة أكثر منها

أكد سام سي سي، رئيس قسم الابتكار في "لينكد إن"، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات تتيح لصناع المحتوى الاستفادة بشكل أكبر من المنصة، موجهاً نصائح وتوجيهات لصناع المحتوى وللملتحقين الجدد بالمنصة لتحقيق أكبر استفادة منها.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 3 أيام، وتختتم أعمالها في 11 يناير الجاري، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

التركيز على التفرد

وخلال الجلسة التي حملت عنوان "المرحلة التالية لصناع المحتوى على لينكد إن"، حاوره فيها "جيم لودرباك"، الرئيس التنفيذي لاقتصاد المبدعين في إنسياد، قدم سام نصائح لصناع المحتوى على "لينكد إن" منها ضرورة إدراك تفرد المنصة وتخصصها، مشيرا إلى أن أغلب الناس يأتون لمعرفة المزيد عن أفراد شبكتهم المهنية على المنصة، وكذلك مشاركة خبراتهم، ومعرفة آخر المستجدات المهنية على الموقع.

وأشار سام سي سي إلى أن مهمة المنصة مختلفة عن غيرها فهي تهتم بشكل أساسي بتوفير الفرص الاقتصادية وتريد أن يكون المحتوى مناسباً لهذا الهدف.

مشيراً إلى أن واقع عمله مع أكثر من منصة للتواصل الاجتماعي توصل إلى نتيجة بأن المعايير التحريرية في لينكد إن مرتفعة عن غيرها.

المحتوى على "لينكد إن".. ما المختلف؟

وأوضح أن على صناع المحتوى على "لينكد إن"، إدراك الاختلاف بينها وبين المنصات الاجتماعية الأخرى، وقال إن اختلاف الجمهور أحد أبرز التباينات بين "لينكد إن" والمنصات الأخرى، إذ إن لينكد إن لديها ثلاث طبقات من الجمهور؛ تتمثل في شبكة العضو الخاصة، والشبكة المهتمة بنشاطك المهني، وثالثها الجمهور بشكل عام.

وأكد على ضرورة أن يركز صانع المحتوى في "لينكد إن" على المصداقية والتفاعل والتحدث بطريقته الخاصة المعبرة عن شخصيته، ومشاركة الفرص المهنية، وفي تلك الحال سيحصل على مؤشر للنجاح وهو تفاعل الجمهور.

التغييرات في 2026

وأشار سام إلى أن المنصة بصدد العمل على جملة من التحديثات الهادفة لجعلها مناسبة لصناع المحتوى، كما كشف عن خطط لبناء شراكات تزيد من سهولة النشر والمشاركة على الموقع.

كما تطرق إلى مسألة إتاحة تحقيق الأرباح عبر مشاهدات الفيديوهات على غرار ما تفعل منصات أخرى.

وتشهد النسخة الرابعة من قمة المليار متابع زخماً كبيراً، بحضور يتجاوز 30 ألف شخص، ومشاركة أكثر من 15 ألفاً من مبدعي صناعة المحتوى وأهم المؤثرين العرب والعالميين، وأكثر من 500 متحدث يتابعهم ما يزيد على 3.5 مليارات متابع، بينما تستضيف القمة 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً ضمن جلساتها وحواراتها، وتقدم أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل.