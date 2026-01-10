ديفيد ميلتزر يروي أسرار تحويل التحديات إلى نجاح

استعرض ديفيد ميلتزر رئيس مجلس إدارة معهد نابليون هيل، ورائد الأعمال المعروف والرئيس التنفيذي السابق لشركة "لي ستاينبيرغ للرياضة والترفيه"، تجربته الإنسانية والمهنية، كاشفًا أسرار تحويل التحديات إلى فرص نجاح.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "لماذا يدمّر الأشخاص السلبيون قناتك، وإبداعك، ومسيرتك المهنية"، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 3 أيام وتختتم أعمالها في 11 يناير الجاري، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وأوضح ميلتزر أنه لسنوات طويلة كان يقيس قيمته الذاتية بتقلّبات ثروته، حتى الصغيرة منها، محيطًا نفسه بأشخاص وأفكار لا تخدم نموّه الحقيقي، مؤكداً أن التأمل والوعي الذاتي شكّلا ركيزتين أساسيتين في رحلة التعافي، إلى جانب إعادة تشكيل دائرته الاجتماعية، حيث قرر الابتعاد عن المؤثرات السامة، بما في ذلك قطع علاقته بثلاثة من أصدقاء الطفولة.

وأشار ميلتزر إلى أنه كان يشعر، رغم شهرته ونجاحاته، بفراغ داخلي عميق، ما قاده إلى تبنّي رسالة تقوم على احترام الاختلافات الإنسانية.

وقدم ميلتزر إرشادات عملية للجمهور، داعيًا إلى وضوح الرغبات، ومواءمة السلوكيات والأولويات اليومية مع القيم العليا، وعدم الاستسلام أمام الإخفاقات، معتبرا أن النجاح الحقيقي هو نتاج التفاني المستمر.

وتشهد النسخة الرابعة من قمة المليار متابع زخماً كبيراً، بحضور يتجاوز 30 ألف شخص، ومشاركة أكثر من 15 ألفاً من مبدعي صناعة المحتوى وأهم المؤثرين العرب والعالميين، وأكثر من 500 متحدث يتابعهم ما يزيد على 3.5 مليارات متابع، بينما تستضيف القمة 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً ضمن جلساتها وحواراتها، وتقدم أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل.