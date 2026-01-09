الإعلان عن 20 صانع محتوى عالميا لقيادة الحراك المجتمعي العالمي ضمن حملة "1billion acts of Kindness"

أعلنت "قمة المليار متابع" عن أسماء 20 من صناع المحتوى العالميين الذين سيقودون الحراك المجتمعي العالمي ضمن حملة "1billion acts of Kindness" (مليار عمل مجتمعي)، التي أطلقتها القمة بالتعاون مع صانع المحتوى العالمي جيمس ستيفن دونالدسون المعروف بـ "مستر بيست"، صاحب أكبر قناة على يوتيوب بعدد المتابعين، وبدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ومؤسسة فاركي.

جاء الإعلان بحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وصني فاركي مؤسس مؤسسة فاركي، وصانع المحتوى العالمي جيمس ستيفن دونالدسون، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من "قمة المليار متابع 2026"، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير، في (أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف"، وبمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 500 متحدث و150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.

وتضم قائمة صناع المحتوى العالميين الذين تم الإعلان عنهم وسيعملون مع "مستر بيست" وفريقه في نشاط وعمل مجتمعي مؤثر في المجتمعات، كلاً من: ريبيكا لين زامول، إيزابيلا جريس ودالين كينيث لامبرت، آدم وحيد، صامويل وايدنهوفر، زونجني تشو، كاترينا إيزابيل بونو، أوركونكان إيشتماك، ريكاردو مارسيلو ليمون كانتو، نور ستارز، خالد العامري، جودفري موامبوري وافونيا، إيلا لورين بولاتاو، بيرثولد كوبينا أكون، محمد أسامة دايري، وليد المصراتي، رغد زامل، ذا وورلد سَكس، آندي ستوديو، مجد الزاقوت، وبريا وسيد.

وكانت حملة "1billion acts of Kindness" "مليار عمل مجتمعي"، والتي تعتبر أكبر حراك مجتمعي عالمي، قد أثمرت عن أكثر من 170 ألف عمل مجتمعي وإنساني حصلت على أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال 3 أسابيع.

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي بالمناسبة: إطلاق هذا الحراك المجتمعي العالمي من قمة المليار متابع، التي تستضيفها دولة الإمارات، يجسد رسالة الإمارات في تحويل التأثير الرقمي إلى قوة تغيير إيجابية ملموسة في حياة المجتمعات؛ نحن ننظر إلى صناع المحتوى على أنهم محرك مهم للعمل الإنساني، والقدوة التي تلهم الملايين للمساهمة في بناء وتمكين المجتمعات؛ ونتائج هذه الحملة التي أثمرت عن 170 ألف عمل مجتمعي وإنساني تثبت أننا قادرون على إعادة تعريف أدوار التكنولوجيا والإعلام لتكون في خدمة البشرية.

وأضاف معاليه: قمة المليار متابع بإطلاقها هذا الحراك المجتمعي العالمي تؤكد رسالتها النبيلة وقدرتها على توحيد صناع المحتوى والمؤثرين حول العالم حول هذه الرسالة، لتضع بين أيدي المبدعين منصة تمكنهم من ممارسة تأثيرهم بمسؤولية.

وقال معاليه: دعمنا في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لهذا الحراك العالمي ينطلق من دورنا الإنساني في ترسيخ التأثير الملهم للعمل المجتمعي ودوره في النهوض بالمجتمعات، وخصوصاً من خلال صناعة المحتوى التي برهنت أنها صاحبة التأثير الأقوى في توجهات المستقبل؛ رسائل صناع المحتوى من خلال هذه الحملة تتجاوز حدود الشاشات لتغرس بذور الخير في كل مكان وتقدم نموذجاً ملهماً لكل إنسان ليترك بصمته في العطاء.

من جهته قال صني فاركي: فخورون أن نكون جزءاً من هذا الحراك العالمي، الذي نهدف من خلال دعمه إلى التأكيد على رسالتنا بأن التعليم هو أقوى الأدوات لتغيير العالم نحو الأفضل؛ جمع هذه الطاقات من صناع المحتوى نحو هدف واحد لمعالجة التحديات المجتمعية الأكثر إلحاحاً يلهمنا جميعاً بالقدرة على توحيد الجهود لصناعة فارق في حياة المجتمعات، وهذا الحراك ضمن قمة المليار متابع يؤسس لمرحلة حقيقية من العمل الإنساني الرقمي المؤثر.

وأكد "مستر بيست" أن ما يحدث اليوم في قمة المليار متابع يجدد إيماننا بقدرتنا على تغيير حياة الناس وواقعهم إلى الأفضل، وقال : اليوم، اخترتُ مع فريقي 10 من أقوى صناع المحتوى في العالم لنثبت للجميع أننا كصناع محتوى نملك قوة خارقة إذا اتحدنا، نريد من خلال ما سنقوم به إلهام جيل كامل للتحرك والقيام بأشياء مذهلة تنعكس بتغيير كبير وواضح في حياة المجتمعات؛ لدينا اليوم استعداد وحماس هائلين لأن ما سنفعله مع هؤلاء المبدعين العشرة سيكتب قواعد جديدة، وسيجعل العالم يدرك أن المحتوى الهادف هو أقوى سلاح نملكه لصناعة المستقبل.

وكانت حملة "1billion acts of Kindness" (مليار عمل مجتمعي)، قد انطلقت في 7 نوفمبر الماضي بقيام مستر بيست، الذي يتابعه أكثر من 873 مليون متابع على وسائل التواصل، وتحظى فيديوهاته بأكثر من 62 مليار مشاهدة سنوياً، بإطلاق تحدٍ لكافة صناع المحتوى حول العالم لنشر مليار نشاط وعمل مجتمعي مؤثر في المجتمعات في كافة الدول، بهدف تحويل الأفعال الفردية إلى حراك إنساني عالمي، وتتمثل المشاركات بإرسال صناع المحتوى فيديوهات من إنتاجهم تتعلق بالأعمال المجتمعية وخلق التأثير الإيجابي، بدءاً من التطوع محليًا ووصولًا إلى دعم القضايا العالمية، حيث تم استقبال المشاركات لغاية 1 ديسمبر الماضي.

واستقبلت الحملة أكثر من 170 ألف عمل مجتمعي وإنساني حصلت على أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال 3 أسابيع، وبعد تقييم الأعمال من قِبل قمة مليار متابع، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسة فاركي، وفريق شركة "بيست إندستريز"، تم اختيار صناع المحتوى العالميين العشرة الذين سيقودون مع مستر بيست الحراك المجتمعي العالمي، حيث اعتمد الاختيار على الأصالة، وتأثير السرد القصصي، والإبداع، والتأثير الإيجابي.

وشملت الأعمال الخيرية الإنسانية الي استقبلتها الحملة: التطوّع لمساعدة المحتاجين من المسنين وأصحاب الهمم والمشردين وتنظيم الخدمات المجتمعية ونشر الوعي حول القضايا المجتمعية والجمعيات العاملة في هذا المجال، وتنظيم حملات التبرع وزراعة الأشجار وكذلك تسهيل حصول الآخرين على المهارات والمعارف من خلال ورش العمل وغيرها من القضايا الإنسانية.