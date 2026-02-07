قرينة حاكم عجمان تشهد تخريج دفعة الإخوة الإماراتية الكويتية

شهدت قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، رئيسة جمعية أم المؤمنين، رئيسة مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم، حفل التخريج الخامس والثلاثين لطالبات جامعة عجمان، والذي خُصص لتخريج الفوج الأول «دفعة الإخوة الإماراتية الكويتية 2026»، وضم أكثر من 450 خريجة من حاملات شهادات البكالوريوس والدراسات العليا.

وأعربت الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان عن سعادتها واعتزازها بتخريج هذا العدد من الطالبات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالتعليم، وحرصها المستمر على تمكين المرأة وتعزيز إسهامها الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة.

وهنأت الخريجات على ما بذلنه من جهد واجتهاد طوال سنوات دراستهن، مشيدة بعزيمتهن وإصرارهن على تحقيق طموحاتهن، ومؤكدة أنهن يشكّلن نموذجاً مشرفاً ومصدر إلهام للفتيات الطموحات الساعيات إلى التميز والنجاح في مختلف الميادين.

وقدمت الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على دعمه المتواصل لمسيرة التعليم، وجهوده الدؤوبة في تعزيز مكانة جامعة عجمان على المستويين الإقليمي والدولي.