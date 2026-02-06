عجمان تحتفي بطلبة الكويت في جامعاتها

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الحفل الخاص الذي ‏نظمته الإمارة احتفاء بطلبة دولة الكويت الشقيقة الذين يدرسون في ‏جامعاتها، وذلك بمناسبة أسبوع «الإمارات والكويت... إخوة للأبد»، في فعالية جسدت ‏عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون ‏الثقافي والتعليمي بين الشعبين الشقيقين.‏

أقيم الحفل في جامعة عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان ‏رئيس المجلس التنفيذي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين، والمستشار طارق صلاح ‏الخشرم، نائب القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب عدد من ‏الأكاديميين والطلبة.‏

وشهد الحفل تسليم درع العلاقات الإماراتية الكويتية إلى نائب القنصل العام، احتفاء ‏بهذه المناسبة، وتأكيداً على متانة العلاقات الثنائية التي تتجاوز الأطر الرسمية إلى روابط ‏إنسانية وتعليمية وثقافية راسخة، فيما تم توزيع هدايا تذكارية على الطلاب تخليداً لهذا ‏الأسبوع.‏ وأكد المستشار طارق صلاح الخشرم، في كلمته خلال الحفل، أن العلاقات بين دولة ‏الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات أخوية راسخة تضرب جذورها في ‏التاريخ، وتعكس وحدة المصير والرؤية المشتركة لمستقبل المنطقة. ‏

وقال: إن «مستقبل منطقتنا يقوم على التعاون لا التنافس، وعلى الشراكة لا الانعزال»، مشيداً ‏بما توفره دولة الإمارات من بيئة تعليمية متطورة وحاضنة للطلبة الكويتيين، تسهم في صقل ‏مهاراتهم وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.‏

من جانبه، أكد محمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن العلاقات الإماراتية الكويتية تمثل نموذجاً يحتذى في ‏العلاقات الخليجية والعربية، مشيراً إلى أن قطاع التعليم كان ولا يزال أحد أبرز جسور ‏التواصل بين البلدين.

‏وأضاف أن جامعات إمارة عجمان، وعلى مدى العقود الماضية، احتضنت آلاف الطلبة ‏الكويتيين الذين تلقوا تعليمهم في بيئة أكاديمية متقدمة، وأسهموا لاحقاً في خدمة وطنهم ‏ومجتمعاتهم، لافتاً إلى أن الاحتفاء بالطلبة الكويتيين يأتي تعزيزاً لروح الأخوة والانتماء ‏الخليجي المشترك.‏