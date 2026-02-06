حميد النعيمي: التعليم أساس بناء الإنسان

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، حفل تخريج الفوج الأول «دفعة الإخوة الإماراتية الكويتية 2026» من طلاب جامعة عجمان، الذين تجاوز عددهم 300 خريج من مختلف الكليات، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بمقر الجامعة.

وانطلقت مراسم الحفل بوصول صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ومرافقيهما إلى قاعة الحفل، حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيديو للجامعة.

وثمن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي الاهتمام الكبير، الذي توليه دولة الإمارات للعلم، مؤكداً سموه أن التعليم هو الأساس المتين لبناء الإنسان، والمرتكز الأهم في ترسيخ الوعي والمعرفة.

وهنأ صاحب السمو حاكم عجمان أبناءه الخريجين وذويهم، داعياً إياهم إلى توظيف ما اكتسبوه من معارف وعلوم في خدمة وطنهم ومجتمعهم، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة، مؤكداً أن ما تلقوه من علم ومعرفة خلال مسيرتهم الجامعية يمثل رصيداً مهماً لمسؤولياتهم المقبلة.

وشدد سموه على الدور المحوري والرسالة السامية، التي تضطلع بها الجامعات في بناء العقل وصقل الفكر.

بدوره، قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إن حضور ومشاركة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي الخريجين فرحة إنجازهم، يعكس إيمان قيادتنا الراسخ بأن الاستثمار بالإنسان هو الركيزة الصلبة لمستقبل الوطن.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن تسمية هذه الدفعة بـ«دفعة الإخوة الإماراتية الكويتية» يجسد عمق الروابط التاريخية، التي تجمع البلدين الشقيقين في الميادين كافة، لا سيما في قطاع التعليم وبناء العقول.

وبارك سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي للخريجين وأسرهم هذا الإنجاز الأكاديمي، مؤكداً أن نيل الشهادة لا يمثل نهاية مرحلة، بل بداية مسؤولية وطنية، ودعا الخريجين إلى تسخير علمهم خدمة للوطن، وتحويل كفاءاتهم إلى قيمة مضافة لمسيرة التنمية وقال سموه: «ثقتنا بكم كبيرة، وبعقولكم وسواعدكم نواصل بناء مستقبل دولتنا»، وخلال الحفل كرم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الخريجين.

حضر الحفل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، والشيخ محمد بن علي النعيمي، رئيس دوائر العدل بدار القضاء في عجمان، والشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك بعجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان.

والمستشار الدكتور طارق صلاح الخرشم، نائب قنصل عام دولة الكويت لدى الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين، إلى جانب رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وعمداء الكليات والأساتذة، وأولياء أمور الطلبة، وضيوف الجامعة. وحمل حفل التخريج بعداً أخوياً، تمثل في تسليط الضوء على العلاقات الراسخة، التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، حيث شهد عرض فيديو جسد العلاقات الأخوية، التي تربط البلدين الشقيقين.