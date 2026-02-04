طيران الإمارات تحتفي بأسبوع العلاقات الإماراتية - الكويتية

شاركت طيران الإمارات في أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية - الكويتية، من خلال سلسلة من المبادرات الخاصة على متن رحلاتها، تجسيداً للعلاقات التاريخية الراسخة، التي تجمع الإمارات والكويت الشقيقة.

وقدمت الناقلة تشكيلة خاصة من الحلويات التقليدية عبر جميع درجات السفر على متن رحلاتها الأسبوعية الثلاثين بين دبي والكويت، وشملت هذه التشكيلة فطيرة الرهاش بالفستق التي قدمت في جميع الدرجات، إلى جانب فطيرة القهوة العربية لمسافري الدرجتين الأولى والأعمال، وكعكة التوفي بالتمر لمسافري الدرجتين السياحية الممتازة والسياحية، كما خصصت طيران الإمارات إعلانات خاصة على متن الطائرة، سلطت الضوء على أهمية هذه المناسبة.

وعلى مدار الأسبوع حظي المسافرون بتجربة ترفيهية ثرية، تعكس عمق وتنوع المحتوى العربي، من خلال مجموعة مميزة من الأعمال الكويتية الشهيرة، شملت أفلاماً ومسلسلات مثل قرقاشة، وفتح حساب، والصحبة الحلوة، ودرب الزلق، إلى جانب محتوى عربي متنوع يلبي مختلف الأذواق.كما تضمّنت التجربة باقة من الألبومات الموسيقية لعدد من أبرز رموز الأغنية الكويتية، من بينهم عبد الله الرويشد، ومطرف المطرف، ونبيل شعيل، في تأكيد على الالتزام بتقديم محتوى ثقافي أصيل يعكس الهوية العربية، ويعزز ارتباط الجمهور بإرثه الفني.

قيادة مشتركة

وقاد كابتن طيار كويتي الجنسية، الكابتن حسين العبدالمحسن، إلى جانب مساعد طيار إماراتي، إسحاق عبد الله، الرحلة «ئي كيه 855» يوم 2 فبراير في دلالة رمزية، تعكس روح التعاون والقيم المشتركة والشراكة العميقة والمتجذرة، التي تربط البلدين وشعبيهما.

وتُعد الكويت من أوائل الوجهات الخليجية على شبكة طيران الإمارات، حيث أطلقت الناقلة خدماتها إليها في عام 1989 باستخدام طائرة من طراز البوينج 727، وبمعدل رحلتين أسبوعياً فقط. واليوم، يتم تشغيل 29 من أصل 30 رحلة أسبوعياً بواسطة طائرات البوينج 777 المُحدثة وأحدث طائرات الإيرباص A350، والتي توفر جميعها مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، إلى جانب منتجات طيران الإمارات المميزة عبر جميع درجات السفر.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، نقلت طيران الإمارات أكثر من 16 مليون مسافر على متن ما يزيد على 81 ألف رحلة من وإلى الكويت، لتصل المسافرين إلى دبي وما بعدها، إلى أكثر من 150 وجهة عالمية ضمن شبكتها. كما يضم برنامج سكاي واردز طيران الإمارات أكثر من 268 ألف عضو من الكويت.

وكانت الكويت من بين أوائل الوجهات التي استقبلت طائرة الإيرباص A350 عند دخولها الخدمة في يناير (كانون الثاني) 2025. وتشغّل طيران الإمارات حالياً رحلتين يومياً باستخدام هذا الطراز بين دبي والكويت، موفرةً للمسافرين تجربة سفر معززة تشمل ممرات أوسع، ومقصورات أكثر هدوءاً، ولمسات تقنية مميزة، وأنظمة إضاءة متطورة تسهم في الحد من آثار الإرهاق الناتج عن السفر، إلى جانب نظام الترفيه الجوي الحائز جوائز ice.

وترتبط طيران الإمارات والخطوط الجوية الكويتية باتفاقية إنترلاين بين شبكتيهما. وقد وُقعت هذه الاتفاقية العام الماضي، وتتيح لمسافري الخطوط الجوية الكويتية الوصول إلى 19 وجهة ضمن شبكة طيران الإمارات، من بينها أستراليا، والصين، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب أفريقيا، وغيرها. كما يستفيد عملاء طيران الإمارات من تعزيز الوصول إلى وجهات إقليمية ضمن شبكة الخطوط الجوية الكويتية، بما في ذلك مصر، والعراق، وتركيا، وأذربيجان.

وعلى صعيد الشحن الجوي، تواصل طيران الإمارات دعم حركة التجارة بين الكويت والعالم من خلال تشغيل رحلة شحن أسبوعياً. وخلال السنوات الخمس الماضية، نقلت ذراع الشحن الجوي للناقلة، الإمارات للشحن الجوي، أكثر من 165 ألف طن من البضائع من وإلى الكويت عبر طائرات الشحن وعنابر الشحن في طائرات الركاب، شملت المنتجات الطازجة، والمستحضرات الصيدلانية، وشحنات البريد والطرود، بما يسهم في دعم العديد من الشركات المحلية وتمكينها من تصدير منتجاتها عبر شبكة طيران الإمارات إلى مختلف أنحاء العالم.