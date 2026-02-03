«الرياضة الإماراتية – الكويتية… عنوان للمحبة» كتاب جديد للجوكر يوثّق مسيرة أخوية راسخة

صدر حديثاً للكاتب الرياضي الإماراتي المعروف محمد الجوكر كتابه الرياضي الجديد بعنوان «الرياضة الإماراتية – الكويتية… عنوان للمحبة»، تزامناً مع أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية الذي يُقام في جميع إمارات الدولة، ويضم أكثر من 40 فعالية مجتمعية وثقافية وترفيهية.

ويُقام الأسبوع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ودولة الكويت، تحت شعار «الإمارات والكويت… إخوة للأبد»، تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

ودشن الزميل محمد الجوكر، الكتاب التوثيقي خلال هذه المناسبة الغالية في متحف المستقبل، وقام بتسليم نسخة من الكتاب إلى معالي سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وعبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وخلفان بالهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي وعدد كبير من الشخصيات الرياضية والاجتماعية والثقافية العربية التي حضرت المناسبة.

ويتضمن الكتاب مجموعة من العناوين والموضوعات التي تسلط الضوء على مسيرة العلاقة الرياضية المشتركة، من بينها: «معكم دائماً»، «رياضة الإمارات والكويت»، «بطولات وإنجازات»، «كيان رياضي واحد»، «شقيقان في جسد واحد»، و«أشقاء للأبد»، في طرح يوثّق الامتزاج الرياضي والوجداني بين الشعبين.

وأكد الجوكر في مقدمة كتابه أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ترتبط مع دولة الكويت الشقيقة، بقيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله، بعلاقات ثنائية متجذرة تاريخياً واجتماعياً ورياضياً وثقافياً، تمثل نموذجاً فريداً للروابط العميقة بين الدول.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين تشهد ازدهاراً وتطوراً في مختلف المجالات، وتُجسّد قوة الروابط ووحدة الطموحات والأهداف، في علاقة استراتيجية استثنائية تحكمها أواصر الأخوة ووشائج القربى والمحبة الممتدة عبر التاريخ.

وأشار الجوكر إلى أن محبة الكويت وأهلها راسخة في قلوب أبناء الإمارات منذ عشرات السنين، لما قدمته الكويت من مواقف نبيلة لا تزال حاضرة في الذاكرة، لاسيما دور البعثة التعليمية الكويتية التي قدمت إلى الإمارات عام 1955 وأسهمت في إنشاء المدارس وتجهيزها قبل قيام الاتحاد، إضافة إلى البعثة الطبية الكويتية في ستينيات القرن الماضي التي أنشأت مراكز صحية ومستشفيات.

وأعرب الجوكر عن سعادته بتقديم هذا العمل التوثيقي الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية بين الإمارات والكويت، وبخاصة العلاقات الرياضية التي يتناولها الكتاب على مدى أكثر من خمسين عاماً، حيث تجاوزت إطار العلاقات التقليدية إلى ارتباط وجداني عميق، تُعيد فصوله ذكريات جميلة مع الأشقاء في الكويت.

ويؤكد الكتاب أن ما يجمع الإمارات والكويت ليس مجرد تعاون، بل شراكة مصير ورؤية مستقبل، تقوم على إرث تاريخي من التفاهم والتآزر ووحدة المصير، صاغته الجغرافيا ورسخته القيم المشتركة.

ولا يكتفي الإصدار بسرد الوقائع أو توثيق الأحداث، بل يقدم قراءة معمقة لمسار علاقة استراتيجية قامت على الحكمة وبعد النظر، وأسهمت في صياغة نموذج متقدم للتعاون الخليجي، يؤكد أن المحبة الصادقة هي الأساس المتين لكل إنجاز مشترك.