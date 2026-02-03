طلال الخرافي: نجاح المجموعة في الإمارات ارتبط بالرؤية الاقتصادية ومرونة بيئة الأعمال

أكد رجل الأعمال الكويتي طلال جاسم الخرافي أن نجاح المجموعة في السوق الإماراتية ارتبط بالرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومرونة بيئة الأعمال، وسرعة اتخاذ القرار، والاستقرار التشريعي، وهي عوامل شجعت على الاستثمار طويل الأجل، وليس الاستثمار العابر، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة في دولة الإمارات، واهتمام رجال الأعمال الكويتيين بتوسيع أعمالهم في السوق الإماراتية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: «حكاية الخرافي في الإمارات» وأدارها الإعلامي جمال الملا، ضمن أعمال «المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي». وأشار الخرافي إلى أن العلاقة التاريخية التي تجمع الإمارات والكويت انعكست إيجابياً على القطاع الخاص في البلدين، من حيث التعاون والاستفادة من التسهيلات المقدمة في كل منهما، والحصول على الدعم اللازم لنجاح المشاريع.

وتحدث طلال الخرافي، خلال الجلسة عن حضور عائلة الخرافي منذ أوائل ستينيات القرن الماضي، والتوسع والازدهار الذي حققته مجموعة الخرافي في الإمارات.

وتناول طلال الخرافي قصة مجموعة الخرافي التي بدأت في الكويت منذ نحو 90 عاماً، وباشرت أعمالها في الإمارات قبل أكثر من 60 عاماً، وتطور أعمال المجموعة منذ دخولها الإمارات قبل تأسيس دولة الاتحاد وحتى الآن. وتطرق إلى تجربة مجموعة الخرافي كإحدى الشركات الكويتية التي قدمت إلى الإمارات، وكيف تطورت رحلتها من أعمال بسيطة إلى مشاريع كبيرة تعززت بعد تأسيس دولة الاتحاد، مشيراً إلى أن مجموعة الخرافي أصبحت لاحقاً، مقاولاً رئيسياً في بناء كبريات المشاريع في الإمارات، ومنها ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم.

ويشكل «المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي» ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة للاحتفاء بعلاقات الأخوة والشراكة الإماراتية الكويتية، ومنصة مثالية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتنمية التجارة في قطاعات حيوية.