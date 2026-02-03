«إسلامية دبي» تعزز شراكتها مع وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية

في إطار حرصها على ترسيخ الشراكات المؤسسية وتبادل الخبرات، وتزامناً مع أسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية، استقبلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وفداً من وزارة الشؤون الإسلامية بدولة الكويت الشقيقة، بحضور بطي عبدالله الجميري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، حيث ضم الوفد كلاً من فهد خلف حسن الهلفي، مراقب التطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية، والسيد عادل عبدالخالق نجم، رئيس قسم تنفيذ البرامج التدريبية بإدارة الموارد البشرية.

وهدفت الزيارة إلى تبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون المشترك، من خلال الاطلاع على تجربة الدائرة في تطبيق منظومات الحوكمة المؤسسية، وإجراء مقارنة معيارية مع أفضل الممارسات المعتمدة، إلى جانب مناقشة آليات تحديد الاحتياجات التدريبية، بما يسهم في تعزيز كفاءة رأس المال البشري والارتقاء بجودة الأداء المؤسسي.

وأكدت عوشة أحمد عبيد، مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة، أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الجهتين، وتؤكد أهمية تبادل المعرفة المؤسسية بوصفه ركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي واستشراف الفرص المستقبلية، مشيرة إلى أن تبادل الخبرات يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز جاهزية الكوادر البشرية لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وأضافت إن تزامن الزيارة مع أسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية منحها بُعداً معنوياً أعمق، وجسّد روح الشراكة والتكامل بين البلدين، لتتجاوز الزيارة إطار المقارنة المعيارية إلى آفاق أوسع من التعاون المؤسسي المستدام.

وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على دور الدائرة في نقل المعرفة وتعزيز التكامل بين الجهات الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي وخدمة المجتمع والأسرة.