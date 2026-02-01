«أبوظبي للدفاع المدني» تستقبل المسافرين الكويتيين بالورود



استقبلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الأشقاء الكويتيين القادمين عبر صالات مطار زايد الدولي بالورود والأعلام والهدايا، تزامناً مع فعاليات أسبوع العلاقات الإماراتية – الكويتية تحت شعار «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، كما زيّنت آلياتها بشعار أسبوع العلاقات الإماراتية – الكويتية، تأكيداً على الروابط التاريخية والإنسانية المتجذّرة التي تجمع القيادة والشعب في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وذلك في لفتة تعبّر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وفي إطار فعاليات أسبوع العلاقات الإماراتية – الكويتية، استقبلت الهيئة وفداً من الإدارة العامة للدفاع المدني بدولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في مجالات الحماية المدنية والسلامة العامة.