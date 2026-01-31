مطارات الدولة تحتفي بالأشقاء الكويتيين بالورود والهدايا

احتفت مطارات الدولة بالأشقاء الكويتيين بالورود والهدايا، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وتنظّم الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي سلسلة من الفعاليات الوطنية احتفاءً بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة. وتنفّذ إقامة دبي مبادرات رمزية في مطارات دبي تجسّد روح المناسبة وتعزّز التفاعل الإنساني.

حيث يتم استقبال القادمين بختم خاص يحمل شعار «الإمارات والكويت إخوة للأبد»، إلى جانب تزيين صالات القادمين بألوان علم دولة الكويت الشقيقة.

كما يشمل الاستقبال تخصيص مسار خاص للقادمين مزوّد بلوحات تحمل شعار الحملة، وأعلام دولة الإمارات ودولة الكويت، وصور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إضافة إلى توزيع هدايا رمزية، واستقبال الزوار بشخصيتي «سالم وسلامة»، في لفتة تعبّر عن التقدير والمحبة.

وفي السياق ذاته، نظّمت إقامة دبي سوق المباركية في منطقة الخوانيج ووك، بمشاركة عدد من المحلات التجارية الكويتية، ضمن فعالية مجتمعية تُجسّد أجواء السوق الكويتي التراثي.

وفي هذه المناسبة، أكد الفريق محمد أحمد المرّي، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن مشاركة إقامة دبي في هذه الفعاليات تأتي تعبيراً عن عمق العلاقة التي تجمع البلدين، وقال: «العلاقات الإماراتية-الكويتية علاقات أخوّة راسخة، بُنيت على الوفاء والمواقف الأصيلة، وامتدت عبر عقود من التعاون والدعم المتبادل.

وحرصنا في إقامة دبي على التفاعل مع هذه المناسبة الوطنية يعكس إيماننا بأن هذه الأخوّة ليست مجرد تاريخ مشترك، بل شراكة حيّة ومتجددة، نُترجمها اليوم بمبادرات إنسانية تعبّر عن التقدير والمحبة لدولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم».

وأضاف أن هذه المشاركة تنسجم مع رسالة إقامة دبي في تعزيز القيم الإنسانية، وترسيخ صورة دبي كمجتمع يحتفي بالشراكات الأخوية، ويحوّل المناسبات الوطنية إلى تجارب إيجابية تعزّز التقارب الشعبي، وتدعم السمعة المؤسسية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.

وتؤكد إقامة دبي أن هذه المشاركة تندرج ضمن دورها المؤسسي كشريك فاعل في المبادرات الوطنية التي تعزّز الهوية الخليجية المشتركة، وتسلّط الضوء على العلاقات الأخوية النموذجية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء جسور التعاون، وترسيخ الاستقرار، وتعزيز مسيرة التنمية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

أعلنت مطارات دبي، المشغّلة للمطار الدولي الأكثر ازدحاماً على مستوى العالم، عن ترحيبها بالمسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة هذا الأسبوع عبر تنظيمها سلسلة من اللحظات الترحيبية الخاصة في مطار دبي الدولي، بالتعاون مع مجتمع المطار oneDXB، وذلك احتفالاً بأسبوع «الإمارات والكويت إخوة للأبد» الذي يؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

واستقبل مطار دبي الدولي خلال العام الماضي، 1.6 مليون مسافر من دولة الكويت عبر 11,500 رحلة جوية تشغلها أربع شركات طيران، في مؤشر يعكس قوة الربط الجوي بين البلدين وعمق الروابط التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

هذا وسيجري تقديم هذه المبادرة الترحيبية عبر جميع مباني المسافرين، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وجمارك دبي وسوق دبي الحرة ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة دبي للطيران المدني، وطيران الإمارات، والإدارة العامة لأمن المطارات - شرطة دبي، ودو وفريق «هويتي».

وتشمل الفعاليات مسارات وصول مخصصة وأختام جوازات خاصة وعروضاً ثقافية وديكورات تحمل طابع هذه المناسبة في مباني المسافرين وشاشات رقمية تسلّط الضوء على الروابط الأخوية بين الإمارات والكويت، إلى جانب هدايا متنوعة تتضمن قسائم تسوّق من سوق دبي الحرة وشرائح اتصال وغيرها، بما يسهم في توفير تجربة وصول سلسة ودافئة لجميع الضيوف القادمين من دولة الكويت.

شرطة أبوظبي

استقبلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي القادمين من دولة الكويت الشقيقة في مطار زايد الدولي بالهدايا والورود بالتعاون مع مطارات أبوظبي، ضمن فعاليات أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، في مبادرة تعكس عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وأكد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، أن هذه المبادرة تجسد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة.

مؤكداً أن «الإمارات والكويت إخوة للأبد». ونوه إلى مشاركة شرطة أبوظبي الأشقاء فرحتهم في مختلف المناسبات، بتقديم هدايا للقادمين بالتعاون مع مديرية المرور والدوريات الأمنية. وعبّر الأشقاء الكويتيون عن بالغ تقديرهم واعتزازهم بهذه اللفتة الكريمة من شرطة أبوظبي، مؤكدين أنها تجسد عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

مطار الشارقة

رحّب مطار الشارقة الدولي بالمسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة عبر برنامج ترحيبي خاص بدءاً من أمس ولمدة أسبوع. وشهد استقبال الرحلة الافتتاحية القادمة من دولة الكويت الشقيقة في مطار الشارقة التحية بالمرشّات المائية في مشهد احتفالي يعكس عمق العلاقات الأخوية ويجسّد رمزية هذه المناسبة الوطنية.

ويقدّم مطار الشارقة خلال فترة الاحتفاء برنامجاً ترحيبياً متكاملاً للمسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة يتضمن تخصيص مناضد خاصة لإنهاء إجراءات مراقبة الجوازات وتقديم الضيافة الإماراتية والقهوة العربية وتوزيع الهدايا الرمزية، إلى جانب فقرات للفرق الشعبية، وتوفير ركن للتصوير وشعارات تعبّر عن عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.