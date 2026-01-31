الإمارات تبحث تعزيز فرص التعاون السياحي مع الكويت

عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً في دولة الكويت، مع عبدالرحمن بداح المطيري، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، لتعزيز فرص التعاون في المجالات السياحية والثقافية المتنوعة، وزيادة السياحة البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التواصل بين الشركات السياحية في البلدين.

يأتي الاجتماع تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات بالعلاقات الأخوية الراسخة مع دولة الكويت الشقيقة، ابتداءً من يوم 29 من شهر يناير الجاري ولمدة أسبوع في جميع إمارات الدولة، تحت عنوان «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد».

شراكة تاريخية

وقال معالي عبدالله بن طوق إن احتفال البلدين بأسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد» يجسّد ترجمة عملية لما يربطهما من شراكة تاريخية وإنسانية واقتصادية عميقة، ويأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين بالاحتفاء بالروابط الأخوية الراسخة وتعزيز التعاون الثنائي.

وأشار إلى تطلع الجانبين إلى الاستفادة من هذه المناسبة لتسليط الضوء على الممكنات والفرص الاقتصادية الواعدة في أسواق البلدين، وإقامة منصات فاعلة لدعم التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة، ضمن إطار متكامل يواكب أولويات النمو والتنافسية.

رؤية مشتركة

وأضاف معالي بن طوق خلال الاجتماع: «يتقاسم البلدان رؤية مشتركة في تطوير وتنمية القطاع السياحي الذي يُعدّ ركيزة أساسية في المسيرة التنموية للدولتين، كما يُمثل التعاون السياحي الثنائي نموذجاً ناجحاً للتكامل والتنسيق السياحي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ونحن حريصون على مواصلة هذا التعاون المثمر وتطوير المزيد من التجارب السياحية المشتركة، ودعم الترويج للمعالم والوجهات السياحية للإمارات والكويت في الأسواق الخارجية، بما يُعزز من مكانتهما الرائدة على خريطة السياحة والسفر العالمية».

وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى أن القطاع السياحي بدوره يُعد إحدى الركائز الأساسية في العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودولة الكويت.

حيث بلغ عدد السياح الكويتيين القادمين إلى دولة الإمارات 400 ألف سائح خلال عام 2025، مسجلاً زيادة تقرب من 6% مقارنة بعام 2024، كما وصل إجمالي عدد الرحلات المباشرة التي تشغلها الناقلات الوطنية بين البلدين إلى 174 رحلة طيران مباشرة أسبوعياً، بما يعزز آفاق النمو والتبادل الاقتصادي والسياحي والثقافي.

نموذج متكامل

وسلّط معالي عبدالله بن طوق الضوء على مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والرامية إلى رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم.

وترسيخ حضورها كوجهة سياحية رائدة بحلول العقد المقبل، مشيراً معاليه إلى أن الجهود الوطنية مستمرة لبناء نموذج متكامل للقطاع السياحي يجمع بين الاقتصاد والثقافة والاستدامة والتكنولوجيا.

وناقش الجانبان آليات جديدة لتنويع البرامج السياحية والترويجية، وتنسيق المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، وتبادل الخبرات حول تأهيل الكوادر الوطنية للعمل بالمجالات السياحية المتنوعة، بما يعزز من زيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين، وبما يدعم نمو واستدامة القطاع السياحي في البلدين الشقيقين.

وشهد عدد الشركات العاملة في الإمارات، والتي يكون أحد مُلاكها من الجنسية الكويتية، نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع إلى 4311 شركة بنهاية 2025، بنمو 16.2% مقارنة مع عام 2024، ما يعكس الزخم المتواصل في الأعمال الاستثمارية المتبادلة والإقبال على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

عبدالله بن طوق:

174 رحلة طيران مباشرة تشغّلها الناقلات الوطنية بين البلدين أسبوعياً