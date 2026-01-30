مطار دبي الدولي يرحّب بالقادمين من دولة الكويت خلال "أسبوع الإمارات والكويت"

أعلنت مطارات دبي، المشغّلة للمطار الدولي الأكثر ازدحاماً على مستوى العالم، عن ترحيبها بالمسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة هذا الأسبوع عبر تنظيمها سلسلة من اللحظات الترحيبية الخاصة في مطار دبي الدولي، بالتعاون مع مجتمع المطار oneDXB، وذلك احتفالاً بأسبوع "الإمارات والكويت إخوة للأبد" الذي يؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

واستقبل مطار دبي الدولي خلال العام 2025، 1.6 مليون مسافراً من دولة الكويت عبر 11,500 رحلة جوية تشغلها أربع شركات طيران، في مؤشر يعكس قوة الربط الجوي بين البلدين وعمق الروابط التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

هذا وسيجري تقديم هذه المبادرة الترحيبية عبر جميع مباني المسافرين، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وجمارك دبي وسوق دبي الحرة ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة دبي للطيران المدني، وطيران الإمارات، والإدارة العامة لأمن المطارات - شرطة دبي، ودو وفريق "هويتي". وتشمل الفعاليات مسارات وصول مخصّصة وأختام جوازات خاصة وعروض ثقافية وديكورات تحمل طابع هذه المناسبة في مباني المسافرين وشاشات رقمية تسلّط الضوء على الروابط الأخوية بين الإمارات والكويت، إلى جانب هدايا متنوعة تتضمن قسائم تسوّق من سوق دبي الحرة وشرائح اتصال وغيرها، بما يسهم في توفير تجربة وصول سلسة ودافئة لجميع الضيوف القادمين من دولة الكويت.