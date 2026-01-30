22 % نمواً في الرخص الجديدة للمستثمرين الكويتيين في عجمان خلال 2025

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تحقيق نمو نسبته 22% في الرخص الجديدة للمستثمرين الكويتيين خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.

يأتي هذا النمو تزامناً مع الاحتفال بأسبوع "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد" بما يجسد عمق الروابط الأخوية وتنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضحت الدائرة أنّ هذا النمو يعكس تزايد ثقة المستثمرين الكويتيين ببيئة الأعمال في عجمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل ما توفره من منظومة تشريعية مرنة وخدمات متطورة تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو، وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية.

وأوضحت الدائرة أنّ المؤشرات المسجلة تأتي انسجاماً مع رؤية عجمان 2030 واستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير تجربة المستثمر عبر خدمات أكثر مرونة وسهولة، بما يدعم استقطاب الاستثمارات الإقليمية ويرسخ استدامة النمو.

وفي السياق ذاته، أكدت الدائرة أن نمو الرخص الجديدة للمستثمرين الكويتيين يعكس اتساع الفرص الاستثمارية في الإمارة، لاسيما في القطاعات الخدمية والتجارية والعقارية، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وفتح آفاق أوسع للشراكات الاقتصادية.

وأكدت الدائرة أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة تتمتع بعمق تاريخي راسخ يمتد إلى ما قبل قيام الاتحاد، مشيرة إلى حرصها المستمر على توطيد التعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز مسارات الشراكة الاستثمارية، بما يخدم مصالح البلدين ويواكب تطلعاتهما التنموية.