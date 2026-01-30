الكويت ضيف شرف «ديهاد 2026»

أعلن معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، اختيار دولة الكويت الشقيقة ضيف شرف لدورته الـ22 التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

يأتي ذلك امتثالاً للمبادرة الوطنية الهادفة إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت تحت شعار «الإمارات والكويت: إخوة إلى الأبد»، التي تعكس عمق الروابط التاريخية والقيم الإنسانية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وبالتزامن مع الاحتفالات الوطنية بالعلاقات الإماراتية ـ الكويتية، التي تشهدها مختلف إمارات الدولة. وتقام الدورة الـ22 من «ديهاد» هذا العام تحت شعار «الإنسانية في مرحلة انتقالية:

صياغة مستقبل العمل الإنساني»، في تأكيد على الدور المحوري الذي يضطلع به «ديهاد» في استشراف مستقبل العمل الإنساني، ومواكبة التحولات العالمية، وتعزيز الابتكار في الاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة.

ويؤكد اختيار دولة الكويت ضيف شرف هذه الدورة مكانتها الإنسانية الرائدة، وإسهاماتها المؤثرة في ميادين الإغاثة والعمل الخيري، إلى جانب ما يجمعها بدولة الإمارات من رؤية إنسانية مشتركة.

وأكد السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس منظمة «ديهاد» المستدامة ورئيس «ديساب»، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أن مشاركة الكويت كضيف شرف «ديهاد 2026» تعكس عمق الأخوة والتاريخ المشترك بين البلدين، وستسهم بشكل مباشر في تعزيز الحوار الإنساني.