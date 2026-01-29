حمدان بن محمد يلتقي عدداً من طلبة الإمارات الدارسين في الكويت والرعيل الأول من الخريجين

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور معالي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، عدداً من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الكويتية، والرعيل الإماراتي الأول الذي تلقى تعليمه وتخرج في المؤسسات التعليمية في دولة الكويت، وذلك في إطار الاحتفاء بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك ضمن أعمال المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي، الذي عقد اليوم في متحف المستقبل بدبي، ضمن فعاليات أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد» الذي يمتد من 29 يناير الجاري حتى 4 فبراير 2026 في جميع إمارات الدولة، حيث يتضمن المنتدى حوارات استراتيجية مع شخصيات دبلوماسية وثقافية ورياضية بارزة، لتسليط الضوء على آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستحضار المحطات التاريخية والثقافية والإنسانية التي جمعت الشعبين عبر سنوات من التبادل والتعاون المشترك.

وتبادل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الدفاع الكويتي، الأحاديث الودية مع الحضور، واستمعا إلى أبرز المحطات خلال فترة دراستهم في دولة الكويت، ودور هذه التجربة التعليمية في ترسيخ قيم علمية وإنسانية أسهمت في صقل شخصياتهم وقدراتهم العملية.

وثمن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدور المحوري الذي اضطلعت به المؤسسات التعليمية الكويتية في احتضان الطلبة الإماراتيين وتزويدهم بالعلم والمعرفة عبر عقود، مؤكداً أن التجربة التعليمية المشتركة شكّلت جسراً متيناً للتواصل الإنساني والثقافي، وأسهمت في إعداد كوادر وطنية كان لها دور فاعل في مسيرة التنمية في دولة الإمارات.

وقال سموه "إن العلاقات بين الإمارات والكويت علاقات متجذرة صنعها التاريخ، وعززها التعاون في بناء الإنسان قبل البنيان.. والتعليم كان ولا يزال أحد أبرز جسور هذه العلاقة، التي نعتز بها ونحرص على تنميتها بما يخدم مستقبل أجيالنا ويعزز مسيرة التقدم والازدهار في البلدين".

وأكد سموّه أن ما يجمع البلدين الشقيقين من تاريخ مشترك ورؤية واحدة لبناء المستقبل، يعزز فرص توسيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي وبناء القدرات البشرية، بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة في دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة.

من جانبهم، عبّر الحضور عن بالغ سعادتهم بلقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، مؤكدين على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط دولة الإمارات بدولة الكويت.

ويشكّل المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي منصة شاملة لاستعراض العلاقات التعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية بين البلدين، وتكريم الرواد الذين ساهموا في بناء هذه الروابط منذ بداياتها.