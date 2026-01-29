حمدان بن محمد: علاقاتنا مع الكويت تاريخية وأخوتنا ممتدة للأبد

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم انطلاقة الأسبوع الإماراتي للاحتفاء بالكويت الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقال سموه: علاقاتنا تاريخية.. وأخوتنا ممتدة للأبد بإذن الله.. ومستقبلنا ومصيرنا واحد.. كلنا للإمارات والكويت.. ما في الإمارات للكويت.. وما في الكويت للإمارات.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شهدت اليوم انطلاقة الأسبوع الإماراتي للاحتفاء بالكويت الذي وجه به رئيس الدولة حفظه الله.. علاقاتنا تاريخية.. وأخوتنا ممتدة للأبد بإذن الله.. ومستقبلنا ومصيرنا واحد.. كلنا للإمارات والكويت.. ما في الإمارات للكويت.. وما في الكويت للإمارات.. حفظ الله الشعبين .. وأدام المحبة بين البلدين.. ورعى الله القيادتين في تحقيق العزة والرفعة والازدهار" .